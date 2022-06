Kamiwaza Remaster se précise au Japon

Venu de la fin de l'ère PS2 et visiblement pas assez porteur commercialement à l'époque pour avoir eu le droit de sortir de l'archipel, le simulateur de voleur époque féodalaura droit à un remaster comme on le sait déjà depuis quelques mois, mais Acquire en a précisé les plans de lancement : le 13 octobre au Japon sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, pour l'équivalent de 30 balles aussi bien en numérique qu'en physique.L'occident y aura droit pour la première fois avant la fin de l'année, sans que l'on sache encore si nous aurons les honneurs d'une traduction FR.