The Ascent : annonce proche coté PS4 & PS5

Ce ne sera pas une surprise d'apprendre que le très sympathiquearrivera aussi sur supports PlayStation vu les sous-entendus du studio, et l'annonce ne devrait plus tarder : le titre vient d'être enregistré sur PS4 et PS5 par l'organisme de classification taïwanais.qui était touché par de nombreux problèmes à sa sortie mais qui a depuis accueilli 5 mises à jour, et déjà deux autres à venir :- Une pour la fin d'année avec encore des correctifs et de nouveaux doublages pour les quêtes annexes.- Une en début d'année prochaine avec le mode NG+ et un pack d'objets gratuitsNotons que tout comme la MAJ 5, les MAJ 6&7 seront accompagnées de packs DLC payants (armes, skins…).