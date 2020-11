The Ascent repoussé, mais intégré au Game Pass

Dévoilé sur l'Inside Xbox du printemps dernier,était espéré pour le lancement de la Xbox Series, voire dans les alentours, mais il n'en sera rien puisque son studio suédois Neon Giant a le regret d'annoncer qu'il faudra patienter sagement jusqu'en 2021 (sans plus de précisions).Il y a tout de même une bonne nouvelle puisqu'à l'instar decoté PS5 qui sera finalement directement intégré au PS Plus à sa sortie, l'équipe annonce que son action-RPG jouable aussi bien seul qu'en coopération à quatre sera disponible Day One dans le Game Pass, ce qui est donc toujours bon à prendre.En voici une nouvelle vidéo de présentation.