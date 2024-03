The Thaumaturge n'aura pas besoin de beaucoup de ventes pour atteindre la rentabilité

Disponible depuis hier, le RPGn'a pas coûté bien cher et c'est peu de le dire car selon les données recueillies par les financiers de Bankier.pl, le coût de développement se situerait aux alentours des 4 millions d'euros après conversion, soit, en prenant en compte le marketing et les royalties en fonction des supports, un besoin d'atteindre seulement 250.000 ventes pour dépasser la rentabilité. Un autre monde que celui des AAA.Facile dans les faits, mais même les choses simples peuvent réclamer des efforts et pour l'heure, la deuxième production de Fool's Theory aux sympathiques retours (bien meilleurs que leur premier essai) n'a pour l'heure par une audience folle sur Steam avec un pic de seulement 3000 joueurs pour son lancement. Pas de quoi en faire un vrai bilan néanmoins avec sa disponibilité sur GOG et l'Epic Games Store, sans oublier l'arrivée prochaine de versions PlayStation 5 et Xbox Series.Quoi qu'il arrive, Fool's Theory a ensuite entre les mains un projet certes plus coûteux mais qui devrait sans problème attirer bien plus de monde : le remake du premieren partenariat avec CDPR.