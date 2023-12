4 visuels pour Warhammer 40.000 : Space Marine II, pendant que Amazon officialise ses projets d'adaptation

Le sujet était à l'esprit d'Amazon depuis un moment et est cette fois officialisé par l'annonce d'un partenariat conclu avec Games Workshop pour des adaptations en films et séries TV de l'univers, avec en producteur exécutif un certain Henry Cavill, énorme fan de la franchise qui pourrait même éventuellement apparaître à l'écran (« détail » sous-entendu mais encore à confirmer).Patience néanmoins car il faudra 2 à 3 ans pour commencer à voir la couleur des premiers projets, mais en attendant, rappelons qu'un ambitieuxarrivera le 9 septembre 2024 sur PC/PS5/XS, dont voici 4 nouveaux visuels.