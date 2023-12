Le spin-off narratif de Dead by Daylight sera dévoilé durant les Game Awards Le spin-off narratif de Dead by Daylight sera dévoilé durant les Game Awards

Annoncé plus tôt cette année, le spin-off de Dead by Daylight fera partie du programme des Game Awards et pour ceux qui n'ont pas suivi, si le précité est la référence actuelle du multi asynchrone (en tout cas celui qui perdure le plus), on parle ici d'un partenariat inattendu avec Supermassive, donc une expérience narrative solo comme dans les habitudes du développeur pour appréhender d'une nouvelle façon « l'omnivers » de Behaviour. Qui sait donc si nous n'y rencontrerons pas quelques guests, et il y a du choix vu le passif de la licence (Krueger, Myers, Leatherface, Saw, Ghostface, Pyramid Head, Némésis, le Xénomorphe…).



Pour rappel, Supermassive, qui semble avoir mis en pause son anthologie The Dark Pictures, prévoit également de changer de style avec Little Nightmares 3 au premier semestre prochain.