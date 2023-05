Encore reporté, Amnesia : The Bunker prend le risque de faire face aux gros morceaux de juin Encore reporté, Amnesia : The Bunker prend le risque de faire face aux gros morceaux de juin

À 10 jours du lancement de Amnesia : The Bunker, Frictional a estimé que finalement, ça ne va pas trop le faire et quelques jours supplémentaires de polish seront nécessaires pour ce nouvel épisode promis comme toujours plus glauque et flippant, avec comme grande nouveauté les zones générées aléatoirement pour garantir des résolutions plus libres dans les énigmes.



Donc ce sera finalement pour le 6 juin, car apparemment, c'est une bonne idée de se pointer le même jour que Diablo IV, et pile entre Street Fighter 6 et Final Fantasy XVI...