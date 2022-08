[Rumeur] Dead Island 2 de retour aux Game Awards [Rumeur] Dead Island 2 de retour aux Game Awards

Plus de 8 ans après son annonce, il serait temps pour Dead Island 2 de sortir de l'ombre et on semble enfin tenir la bonne selon les propos du très renseigné Tom Henderson qui indique que :



- Le titre fera son retour dans l'actualité en fin d'année

- Très probablement durant les Game Awards de décembre

- Mettra encore plus l'accent sur la coopération

- 5 à 6 personnages inédits pour le casting principal

- Plusieurs grandes zones, dont Hollywood et San Francisco

- État de développement suffisamment avancé



Selon les objectifs initiaux d'Embracer, le souhait serait un lancement pour le premier trimestre 2023 mais nous ne sommes aucunement à l'abri d'un nouveau report de quelques mois.