Mass Effect : Edition Légendaire peut (enfin) se pratiquer avec une VOSTFR Mass Effect : Edition Légendaire peut (enfin) se pratiquer avec une VOSTFR

Étrangement indisponible au lancement du jeu, l'option VOSTFR est enfin rendue accessible dans Mass Effect : Edition Légendaire pour le lancement aujourd'hui même de la MAJ 1.03, pesant tout de même plus de 10Go en fonction de la machine ce qui s'explique par quelques modifications pour la route.



On trouvera bien évidemment quelques corrections de bugs (dont certains qui pouvaient bloquer des succès/trophées), quelques optimisations pour la version PC et des détails graphiques de manière globale (comme une réduction de l'intensité du brouillard sur Mass Effect 2) mais aussi l'impossibilité de transférer plus de 100.000 crédits du premier au deuxième épisode pour des soucis d'équilibrage.



On peut maintenant retourner attendre l'annonce du prochain épisode, ou plutôt un début de teaser le temps de laisser progresser le chantier, la priorité de Bioware restant le nouveau Dragon Age qui commence sérieusement à se faire attendre.