En attendant des nouvelles de White Day 2, Sonnori Corporation annonce... White Day 2 (!)

Survival-horror aussi old-school que flippant, le jeu coréencommence à dater et son développeur nous annonce aujourd'hui une suite nommée, sans rien donner de plus : pas de morceau de gameplay, pas de date et pas même un support.On pourrait en rester avec ce teaser mais ceux qui ont bonne mémoire vont soulever un sourcil en se souvenant que la même équipe a annoncé en août 2017…, attendu en 2018 sur PlayStation 4 mais qui n'a plus jamais donné de nouvelles.Contacté par Gematsu, Sonnori Corporation n'a pas souhaité fournir d'explications et on peut soit conclure que le chantier a tout simplement été rebooté, soit quesera un projet à part (censé être compatible PSVR on rappelle).