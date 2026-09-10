ONE PIECE Gamekyo team
group information
La one piece team
49
Likes
Likers
name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 09/10/2026
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
articles : 470
visites since opening : 2407493
subscribers : 50
bloggers : 10
channel
members (50)
more members
all
One Piece 1193


https://www.kpiece.fr/scan/finale/elbaf/1193/1
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    mrponey
    posted the 09/10/2026 at 05:39 PM by bladagun
    comments (23)
    bigb0ss posted the 09/10/2026 at 06:01 PM
    Zoro
    ioda posted the 09/10/2026 at 06:01 PM
    Enfin Luffy meurt !
    malroth posted the 09/10/2026 at 06:04 PM
    bigb0ss étonnant que Sommers ne meurt pas, je sais pas ce qui les maintiens en vie. Genre faut vraiment tuer Imu pour qu'ils meurent ?
    bladagun posted the 09/10/2026 at 06:10 PM
    malroth bah exploser leurs coeurs
    malroth posted the 09/10/2026 at 06:14 PM
    bladagun en fait la, il a loupè le coeur ? Le dessin est pas net, on voit l'epee sur le coeur. Mais je sais pas, peutetre passé à coté ?
    malroth posted the 09/10/2026 at 06:17 PM
    Sanji le pauvre il ne lui a accordé qu'une planche
    ratchet posted the 09/10/2026 at 06:25 PM
    Oui il a louper le cœur Zoro, pas de bol on aurait pu finir Erbaph plus vite
    bladagun posted the 09/10/2026 at 06:32 PM
    malroth ratchet je crois juste que ça a glissé dessus parce que il peut pas le transpercer sans HDR
    khazawi posted the 09/10/2026 at 06:32 PM
    Ça fait des mois et des mois qu'on nous dit que pour tuer un chevalier d'Imu, il faut le haki des rois mais aucun pirate de Roger n'a réussi a le faire dans le passé. Et actuellement non plus. Il n'y a que Loki qui a réussi contre son père...

    Sinon, du Oda : des intrigues parallèles qui avancent à pas de tortue
    malroth posted the 09/10/2026 at 06:34 PM
    ratchet

    bon je pense qu'au prochain chapitre il l'aura à mon avis, et Sanji pareil, et donc ça ferait fuir Imu ?

    mais du coup si c'est ça, vraiment Imu ça aura été une catastrophe et un terrible echec. Car le faire venir et qu'il reparte avec Elbaf libre, sans les enfants, Luffy vivant...

    Personne ne pourrait le craindra à l'avenir. ça serait un terrible echec du soit disant le Top 1 du game
    khazawi posted the 09/10/2026 at 06:38 PM
    malroth Sanji n'a même pas éveillé son HDR. Alors le revetir pour tuer son ennemi...
    jofe posted the 09/10/2026 at 06:40 PM
    malroth Le pire surtout, si ça se passe ainsi, c'est que le joli speech de Gaban de la dernière fois aura vraiment servi à rien.

    Juste Oda qui dit à travers le personnage "J'ai compris vos reproches sur le personnage depuis le Gear 5, et j'en bats complètement les steaks". On demande pas à ce que sa personnalité change à 180°, mais ce serait bien qu'il arrête de rigoler et de se taper le cul quand des gens sont à deux doigts de mourir devant lui (coucou Vegapunk qui s'est fait transpercé quand Luffy était occupé à se taper une barre de rire).
    malroth posted the 09/10/2026 at 06:44 PM
    jofe oue c'est horrible. Franchement je donnerai une victoire à Imu si avant de rentrer, il retire le Gear 5 de Luffy
    yanssou posted the 09/10/2026 at 06:45 PM
    Qui aurai imaginé que l'arc Elbaf serai aussi mauvais, Little Garden avait plus de tension et d'enjeu pour le coup.

    L'autre groupe des mugiwara à coté de Gunko fou rien c'est grave.
    wolverine posted the 09/10/2026 at 06:49 PM
    Entres des chapitres pas top, des pauses interminables... on est pas près de voir la fin de cette arc... A la limite je préfère qu'on se concentre sur Robin et ses recherches, c'est plus intéressant
    bigb0ss posted the 09/10/2026 at 06:51 PM
    malroth c'est expliqué, il faut une attaque de HDR en plein coeur, la zoro a juste utilisé du HDA.
    malroth posted the 09/10/2026 at 06:55 PM
    yanssou j'ai explosé de rire tout à l'heure en lisant le chapitre quand je crois Jimbei dit "peutétre on devrait l'aider non ?"

    non mais la ya du foutage de gueule serieusement.

    on appel ça un equipage de yonko ? 4 ou 5 entrain de se rouler les pouces en sachant visiblement que leur capitain est en action.

    j'ai du mal à imaginer la meme scene avec l'equipage de Shanks ou Barbe noir par exemple.
    yanssou posted the 09/10/2026 at 07:01 PM
    malroth j'ai halluciné dans ce passage, Oda en a plus rien a foutre des autres dans l'equipage, alors que de base leur force réside dans ce groupe soudé. Mais bon maintenant c'est limité a Luffy, Zoro, Sandji.

    Jimbei sert tellement a rien, il aurait du être capitaine de flotte plutôt comme Hajrudin.
    malroth posted the 09/10/2026 at 07:06 PM
    yanssou mais tellement.
    ratchet posted the 09/10/2026 at 07:33 PM
    yanssou ah bah de toute façon en dehors du trio de tête, les autres Mugi jusqu’à la fin du manga faut plus rien en attendre. Enfin moi je vis le manga ainsi désormais.

    Jinbei, capitaine corsaire le seul truc de l’arc il a joué au pompier en éteignant les flammes youhou. Donc à partir de là.
    tokito posted the 09/10/2026 at 07:33 PM
    Les transitions entre certaines cases sont parfois vraiment confuses...
    ratchet posted the 09/10/2026 at 07:34 PM
    Au final c’est limite si je suis pas content que Yamato soit restée à Wano, j’aurais pas aimer qu’elle est la même évolution useless que les autres recrues
    yanssou posted the 09/10/2026 at 07:42 PM
    ratchet c'est clair, pour ma part vivement la fin de cette farce.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo