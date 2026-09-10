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name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
09/10/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
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https://www.kpiece.fr/scan/finale/elbaf/1193/1
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mrponey
posted the 09/10/2026 at 05:39 PM by
bladagun
comments (
23
)
bigb0ss
posted
the 09/10/2026 at 06:01 PM
Zoro
ioda
posted
the 09/10/2026 at 06:01 PM
Enfin Luffy meurt !
malroth
posted
the 09/10/2026 at 06:04 PM
bigb0ss
étonnant que Sommers ne meurt pas, je sais pas ce qui les maintiens en vie. Genre faut vraiment tuer Imu pour qu'ils meurent ?
bladagun
posted
the 09/10/2026 at 06:10 PM
malroth
bah exploser leurs coeurs
malroth
posted
the 09/10/2026 at 06:14 PM
bladagun
en fait la, il a loupè le coeur ? Le dessin est pas net, on voit l'epee sur le coeur. Mais je sais pas, peutetre passé à coté ?
malroth
posted
the 09/10/2026 at 06:17 PM
Sanji le pauvre il ne lui a accordé qu'une planche
ratchet
posted
the 09/10/2026 at 06:25 PM
Oui il a louper le cœur Zoro, pas de bol on aurait pu finir Erbaph plus vite
bladagun
posted
the 09/10/2026 at 06:32 PM
malroth
ratchet
je crois juste que ça a glissé dessus parce que il peut pas le transpercer sans HDR
khazawi
posted
the 09/10/2026 at 06:32 PM
Ça fait des mois et des mois qu'on nous dit que pour tuer un chevalier d'Imu, il faut le haki des rois mais aucun pirate de Roger n'a réussi a le faire dans le passé. Et actuellement non plus. Il n'y a que Loki qui a réussi contre son père...
Sinon, du Oda : des intrigues parallèles qui avancent à pas de tortue
malroth
posted
the 09/10/2026 at 06:34 PM
ratchet
bon je pense qu'au prochain chapitre il l'aura à mon avis, et Sanji pareil, et donc ça ferait fuir Imu ?
mais du coup si c'est ça, vraiment Imu ça aura été une catastrophe et un terrible echec. Car le faire venir et qu'il reparte avec Elbaf libre, sans les enfants, Luffy vivant...
Personne ne pourrait le craindra à l'avenir. ça serait un terrible echec du soit disant le Top 1 du game
khazawi
posted
the 09/10/2026 at 06:38 PM
malroth
Sanji n'a même pas éveillé son HDR. Alors le revetir pour tuer son ennemi...
jofe
posted
the 09/10/2026 at 06:40 PM
malroth
Le pire surtout, si ça se passe ainsi, c'est que le joli speech de Gaban de la dernière fois aura vraiment servi à rien.
Juste Oda qui dit à travers le personnage "J'ai compris vos reproches sur le personnage depuis le Gear 5, et j'en bats complètement les steaks". On demande pas à ce que sa personnalité change à 180°, mais ce serait bien qu'il arrête de rigoler et de se taper le cul quand des gens sont à deux doigts de mourir devant lui (coucou Vegapunk qui s'est fait transpercé quand Luffy était occupé à se taper une barre de rire).
malroth
posted
the 09/10/2026 at 06:44 PM
jofe
oue c'est horrible. Franchement je donnerai une victoire à Imu si avant de rentrer, il retire le Gear 5 de Luffy
yanssou
posted
the 09/10/2026 at 06:45 PM
Qui aurai imaginé que l'arc Elbaf serai aussi mauvais, Little Garden avait plus de tension et d'enjeu pour le coup.
L'autre groupe des mugiwara à coté de Gunko fou rien c'est grave.
wolverine
posted
the 09/10/2026 at 06:49 PM
Entres des chapitres pas top, des pauses interminables... on est pas près de voir la fin de cette arc... A la limite je préfère qu'on se concentre sur Robin et ses recherches, c'est plus intéressant
bigb0ss
posted
the 09/10/2026 at 06:51 PM
malroth
c'est expliqué, il faut une attaque de HDR en plein coeur, la zoro a juste utilisé du HDA.
malroth
posted
the 09/10/2026 at 06:55 PM
yanssou
j'ai explosé de rire tout à l'heure en lisant le chapitre quand je crois Jimbei dit "peutétre on devrait l'aider non ?"
non mais la ya du foutage de gueule serieusement.
on appel ça un equipage de yonko ? 4 ou 5 entrain de se rouler les pouces en sachant visiblement que leur capitain est en action.
j'ai du mal à imaginer la meme scene avec l'equipage de Shanks ou Barbe noir par exemple.
yanssou
posted
the 09/10/2026 at 07:01 PM
malroth
j'ai halluciné dans ce passage, Oda en a plus rien a foutre des autres dans l'equipage, alors que de base leur force réside dans ce groupe soudé. Mais bon maintenant c'est limité a Luffy, Zoro, Sandji.
Jimbei sert tellement a rien, il aurait du être capitaine de flotte plutôt comme Hajrudin.
malroth
posted
the 09/10/2026 at 07:06 PM
yanssou
mais tellement.
ratchet
posted
the 09/10/2026 at 07:33 PM
yanssou
ah bah de toute façon en dehors du trio de tête, les autres Mugi jusqu’à la fin du manga faut plus rien en attendre. Enfin moi je vis le manga ainsi désormais.
Jinbei, capitaine corsaire le seul truc de l’arc il a joué au pompier en éteignant les flammes youhou. Donc à partir de là.
tokito
posted
the 09/10/2026 at 07:33 PM
Les transitions entre certaines cases sont parfois vraiment confuses...
ratchet
posted
the 09/10/2026 at 07:34 PM
Au final c’est limite si je suis pas content que Yamato soit restée à Wano, j’aurais pas aimer qu’elle est la même évolution useless que les autres recrues
yanssou
posted
the 09/10/2026 at 07:42 PM
ratchet
c'est clair, pour ma part vivement la fin de cette farce.
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Sinon, du Oda : des intrigues parallèles qui avancent à pas de tortue
bon je pense qu'au prochain chapitre il l'aura à mon avis, et Sanji pareil, et donc ça ferait fuir Imu ?
mais du coup si c'est ça, vraiment Imu ça aura été une catastrophe et un terrible echec. Car le faire venir et qu'il reparte avec Elbaf libre, sans les enfants, Luffy vivant...
Personne ne pourrait le craindra à l'avenir. ça serait un terrible echec du soit disant le Top 1 du game
Juste Oda qui dit à travers le personnage "J'ai compris vos reproches sur le personnage depuis le Gear 5, et j'en bats complètement les steaks". On demande pas à ce que sa personnalité change à 180°, mais ce serait bien qu'il arrête de rigoler et de se taper le cul quand des gens sont à deux doigts de mourir devant lui (coucou Vegapunk qui s'est fait transpercé quand Luffy était occupé à se taper une barre de rire).
L'autre groupe des mugiwara à coté de Gunko fou rien c'est grave.
non mais la ya du foutage de gueule serieusement.
on appel ça un equipage de yonko ? 4 ou 5 entrain de se rouler les pouces en sachant visiblement que leur capitain est en action.
j'ai du mal à imaginer la meme scene avec l'equipage de Shanks ou Barbe noir par exemple.
Jimbei sert tellement a rien, il aurait du être capitaine de flotte plutôt comme Hajrudin.
Jinbei, capitaine corsaire le seul truc de l’arc il a joué au pompier en éteignant les flammes youhou. Donc à partir de là.