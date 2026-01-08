Événements/Divers

Mirapolis

le Mont Paozu et la maison de Son Goku

la Capsule Corporation ;

le palais de Dieu et la Tour Karin

Namek

la planète de Beerus

un Tenkaichi Budokai grandeur nature

ou encore des attractions consacrées aux Saiyans et aux différents grands antagonistes de la saga.

gouvernement français

Voilà une information aussi inattendue qu’excitante pour les fans français deun immense parc d’attractions consacré à l’univers créé par Akira Toriyama pourrait voir le jour en Île-de-France, sur l’ancien site de, près de Cergy-Pontoise.D’après les informations rapportées par Politico et Le Parisien, l’Élysée serait actuellement en discussion avec plusieurs investisseursautour d’un important accord économique. Parmi les projets évoqués figurerait la construction d’un parc à thème Dragon Ball à Courdimanche, dans le Val-d’Oise.Le budget envisagé approcherait le milliard d’euros, ce qui placerait immédiatement le projet parmi les plus importants investissements jamais réalisés dans le secteur des loisirs en France.Le parc serait porté ou soutenu par des investisseurs liés à l’Arabie saoudite, déjà engagée dans la construction du gigantesque parc Dragon Ball de Qiddiya. La version française serait toutefois plus modeste que son équivalent saoudien, sans que l’on sache encore quelles attractions, zones thématiques ou infrastructures seraient précisément retenues.On peut néanmoins facilement imaginer plusieurs espaces inspirés des grandes périodes de la licence :Le choix du terrain serait particulièrement symbolique. Ouvert en 1987 puis fermé définitivement en 1991,fut l’un des premiers grands parcs d’attractions français, avant l’arrivée du Parc Astérix et de Disneyland Paris.Son ancien site, situé à Courdimanche, est resté pendant plusieurs décennies sans véritable successeur malgré différents projets de reconversion. Une partie du terrain devait notamment accueillir des cottages touristiques et des résidences de coliving.L’installation d’un parc Dragon Ball permettrait donc de faire renaître ce lieu historique tout en attirant potentiellement plusieurs millions de visiteurs français et étrangers.Attention toutefois à ne pas réserver immédiatement votre chambre à l’auberge de Tortue Géniale.À l’heure actuelle, aucune annonce officielle n’a été faite par, la sociétéou le. Le projet serait toujours en phase d’étude et de négociation.Plusieurs obstacles importants devront également être surmontés : acquisition des terrains, autorisations administratives, transports, accès routiers, impact environnemental et opposition potentielle de certains habitants ou exploitants agricoles.Le secteur de Cergy-Pontoise serait par ailleurs trop éloigné du réseau actuel pour absorber facilement plusieurs millions de visiteurs supplémentaires, ce qui pourrait nécessiter d’importants travaux autour du RER A et des infrastructures routières.Malgré toutes ces incertitudes, le simple fait qu’un projet d’une telle ampleur soit étudié constitue déjà une énorme surprise.Après le parc actuellement développé en Arabie saoudite, Dragon Ball pourrait donc également poser ses Dragon Balls aux portes de Paris.Et vous, seriez-vous prêts à visiter un parc Dragon Ball en France ?Imaginez un grand huit traversant Namek pendant son explosion, un combat en réalité virtuelle contre Freezer ou une attraction dans laquelle Vegeta vous hurle dessus pendant trois minutes parce que vous n’êtes qu’un misérable terrien…Il ne manquerait plus qu’un restaurant servant les quantités de nourriture englouties par Goku. Par contre, pour le prix du buffet à volonté, il faudra probablement réunir les sept Dragon Balls.**Source : Le Parisien / Politico**