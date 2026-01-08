Voilà une information aussi inattendue qu’excitante pour les fans français de Dragon Ball
:
un immense parc d’attractions consacré à l’univers créé par Akira Toriyama pourrait voir le jour en Île-de-France, sur l’ancien site de Mirapolis
, près de Cergy-Pontoise.
D’après les informations rapportées par Politico et Le Parisien, l’Élysée serait actuellement en discussion avec plusieurs investisseurs saoudiens
autour d’un important accord économique. Parmi les projets évoqués figurerait la construction d’un parc à thème Dragon Ball à Courdimanche, dans le Val-d’Oise.
Un investissement proche du milliard d’euros
Le budget envisagé approcherait le milliard d’euros, ce qui placerait immédiatement le projet parmi les plus importants investissements jamais réalisés dans le secteur des loisirs en France.
Le parc serait porté ou soutenu par des investisseurs liés à l’Arabie saoudite, déjà engagée dans la construction du gigantesque parc Dragon Ball de Qiddiya. La version française serait toutefois plus modeste que son équivalent saoudien, sans que l’on sache encore quelles attractions, zones thématiques ou infrastructures seraient précisément retenues.
On peut néanmoins facilement imaginer plusieurs espaces inspirés des grandes périodes de la licence :
le Mont Paozu et la maison de Son Goku
La renaissance de Mirapolis ?
la Capsule Corporation ;
le palais de Dieu et la Tour Karin
Namek
la planète de Beerus
un Tenkaichi Budokai grandeur nature
ou encore des attractions consacrées aux Saiyans et aux différents grands antagonistes de la saga.
Le choix du terrain serait particulièrement symbolique. Ouvert en 1987 puis fermé définitivement en 1991, Mirapolis
fut l’un des premiers grands parcs d’attractions français, avant l’arrivée du Parc Astérix et de Disneyland Paris.
Son ancien site, situé à Courdimanche, est resté pendant plusieurs décennies sans véritable successeur malgré différents projets de reconversion. Une partie du terrain devait notamment accueillir des cottages touristiques et des résidences de coliving.
L’installation d’un parc Dragon Ball permettrait donc de faire renaître ce lieu historique tout en attirant potentiellement plusieurs millions de visiteurs français et étrangers.
Un projet encore loin d’être confirmé
Attention toutefois à ne pas réserver immédiatement votre chambre à l’auberge de Tortue Géniale.
À l’heure actuelle, aucune annonce officielle n’a été faite par Toei Animation
, Shueisha
, Bandai Namco
, la société Qiddiya
ou le gouvernement français
. Le projet serait toujours en phase d’étude et de négociation.
Plusieurs obstacles importants devront également être surmontés : acquisition des terrains, autorisations administratives, transports, accès routiers, impact environnemental et opposition potentielle de certains habitants ou exploitants agricoles.
Le secteur de Cergy-Pontoise serait par ailleurs trop éloigné du réseau actuel pour absorber facilement plusieurs millions de visiteurs supplémentaires, ce qui pourrait nécessiter d’importants travaux autour du RER A et des infrastructures routières.
Malgré toutes ces incertitudes, le simple fait qu’un projet d’une telle ampleur soit étudié constitue déjà une énorme surprise.
Après le parc actuellement développé en Arabie saoudite, Dragon Ball pourrait donc également poser ses Dragon Balls aux portes de Paris.
Et vous, seriez-vous prêts à visiter un parc Dragon Ball en France ?
Imaginez un grand huit traversant Namek pendant son explosion, un combat en réalité virtuelle contre Freezer ou une attraction dans laquelle Vegeta vous hurle dessus pendant trois minutes parce que vous n’êtes qu’un misérable terrien…
Il ne manquerait plus qu’un restaurant servant les quantités de nourriture englouties par Goku. Par contre, pour le prix du buffet à volonté, il faudra probablement réunir les sept Dragon Balls.
**Source : Le Parisien / Politico**
Après si c'est 500 000 visiteurs annuel qui esr visé, c'est possible. Au delà du million annuel je doute que....
cyr quand je vois le succès qu'à le parc spirou/ Naruto, je ne me fait pas de soucis pour un parc dragon ball
330 000 visiteurs pour 2025 pour le parc spirou.....
Disney a côté c'est 16 millions annuel.
Europa parc 6 millions.
Parc asterix 3 millions
Bref tous dépend de combien de visiteurs il cherche a faire venir
Si c'est au delà de 500 000 visiteurs annuel, va falloir proposer quelque chose de différent et qui parle au plus grand monde, au plus large public.
Un peu comme quand tu sort un jeux. Y a des licences qui vise large, et d'autre qui vise un marché de niche...
J'ai pas vu de plan de ce parc (qui est pas officialisé) mais le lieu choisi je sais pas.....
Wait and see.
Mais disney va attaquer fort d'ici 2030-2036 (date butoir pour faire un troisième parc), alors ouvrir un parc dans le sillage de Disney, je sais pas. Je m'y risquerai pas.
Je vais dire un truc con, mais en vrai il faut te rapprocher au maximum d'un parc Disney. Les parc universal profite de la proximité avec les parc Disney en Floride pour récupérer des visiteurs...
De toute façon ils ne pourront jamais lutter face a Disney, moi par exemple les parcs Disney je ne suis pas fan.je suis plus fan du Futuroscope, le parc spirou et son parc aquatique juste a côté et dans un autre registre les puy du fou.
Si demain un parc Nintendo ou dragon ball ouvre, j'irais sur et certain quelques temps après l'ouverture pour en profiter
Après la location géographique là on est sur l'ouest de Paris, Disney se trouve à l'Est et Astérix au Nord.
Mdr il en manquerait plus qu'en dans le sud.
Déjà que j'ai la flemme de lever mon gros fessier pour aller à la boîte aux lettres ou changer de jeux... Faire 200km avec les enfants dans la voiture, ce n'est même plus envisageable.
On compte sur Sony pour nous le pondre ce parc de rêve.
jf17 perso même étant fan de nintendo, j'irai jamais dans un parc a thème nintendo.
J'ai vu des vidéos de celui au japon, et j'ai l'impression que le principale intérêt est de scaner sa montre pour récupérer des points....
C'est très joli, rien a dire. Mais en terme d'attraction, y a comme un malaise.
Perso ce qui m'attire dans un parc, c'est la thématique, les dark rides.
Je déteste les attractions qui mise sur les écrans. Je boycote l'attraction spider man a disney land paris. Rien dans les mains, comme un genre de kinect et une succession d'écran.....
Après pour l'affluence pour 2026, on est loins de la fin d'année. Passer de 330 000 a 500 000 sur 1 ans c'est impossible. C'est comme ci on disait que le parc asterix passe de 3 million a 3,5 millions sur 1 année.
La courbe de progression est bien plus lente, d'ailleurs les 3 millions c'etais l'objectif pour la première année d'ouverture en 1989...io aura fallu attendre 2024 pour y arriver.....