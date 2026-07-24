ONE PIECE Gamekyo team
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La one piece team
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name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
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creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 07/24/2026
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One Piece 1189 + review en spoil
Le manga
https://mangamoins.com/scan/OP1189

Spoiler :
Luffy se fait totalement immobilisé par les armes de Imu confirmation que sa première arme dévore l'énergie vitale de toute chose et pas que l'énergie vitale de la nature

Petit power up de Ussop il peut maintenant ressentir le haki des gens à distance comme Luffy et Loki à l'époque où Imu/Gunko est arrivé à elbaf


Tout l'équipage des nouveaux géant qui arrive vers les mugiwara et qui vont sans doute se confronter à Imu


On en sais un peu plus sur les pouvoirs de Imu
Ces armes viennent des anciens roi il y à 800 ans mais en étant recréer et améliorées

Flashback ou on comprend mieux pourquoi Shanks prend autant son temps il veut être le mieux preparé pour affronter Imu

Chopper va dans l'école sans doute pour traduire la chouette qui fait grandir ou rétrécir les objet Saul avait trouvé la chouette étrange

Sommets et killingham ont 2 des arme que Imu à confié à leur famille et on vois sommers devenir bien plus fort que Zoro donc Oda qui donne un intérêt au combat
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    tripy73, esets, sorakairi86
    posted the 07/24/2026 at 03:10 PM by triplewater
    comments (11)
    triplewater posted the 07/24/2026 at 03:13 PM
    Bon j'ai toujours pas réussi à afficher le lien correctement mais au moins j'ai réussi à faire mon spoiler correctement ( j'imagine que c'est le principal )
    ratchet posted the 07/24/2026 at 03:17 PM
    Encore une pause la semaine prochaine bordel…
    triplewater posted the 07/24/2026 at 03:24 PM
    ratchet

    Je vais pas te cacher que ça m'arrange vu le bordel que ça a été pour le chap de cet semaine
    sonatano posted the 07/24/2026 at 03:26 PM
    Pour Usopp, ça fait déjà longtemps qu'on se doute qu'il possède potentiellement un Haki de l'Observation très avancé.
    Mais le plus étonnant, c'est que Luffy, malgré tout ce qu'il se prend dans la figure, garde son Gear 5 actif.
    Ça laisse entendre qu'il en a encore sous le pied, sinon, il serait déjà revenu à sa forme normale et serait à moitié mort.
    ratchet posted the 07/24/2026 at 03:26 PM
    Bon par contre chapitre au top !!!
    Malheureusement les Mugi vont tous s’en sortir sans égratignures malheureusement….

    Enfin Ussop et le haki il était temps! Mais depuis le temps on aurait du en voir bien plus bon sang! Mais bien
    bigb0ss posted the 07/24/2026 at 03:33 PM
    ratchet Usopp avait déjà eveillé son haki de l'ob sur Desdrossa, quand il voit les silhouettes de law luffy et suga.
    sino posted the 07/24/2026 at 03:36 PM
    Je pense que c'est bon, là c'est le moment pour Zoro de l'obtenir son Saijo O Wazamono. Très hypé par le flashback ou voit Shanks et Loki discuter d'Imu, excellent chapitre pour ma part.
    triplewater posted the 07/24/2026 at 03:36 PM
    sonatano

    Après on vois bien dans ce chap que Ussop ressent le haki avant de le voir ( chose qu'on a pas vu à dressora il me semble )
    kikoo31 posted the 07/24/2026 at 04:02 PM
    fait chier pas de chap mais c'est comme ça
    kikoo31 posted the 07/24/2026 at 04:24 PM
    par contre, Imu est 1000 fois plus puissant que les yonkou mais ça laisse faire leur vie
    triplewater posted the 07/24/2026 at 04:26 PM
    kikoo31

    Bas en sois ce que le GM veut c'est que la vérité eclate pas c'est comme ton grand frère qui te laisse jouer mais des que tu fais un truc et que ça lui plais pas il viens te voir pour le dire
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