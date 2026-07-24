Le manga
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Spoiler :
Luffy se fait totalement immobilisé par les armes de Imu confirmation que sa première arme dévore l'énergie vitale de toute chose et pas que l'énergie vitale de la nature
Petit power up de Ussop il peut maintenant ressentir le haki des gens à distance comme Luffy et Loki à l'époque où Imu/Gunko est arrivé à elbaf
Tout l'équipage des nouveaux géant qui arrive vers les mugiwara et qui vont sans doute se confronter à Imu
On en sais un peu plus sur les pouvoirs de Imu
Ces armes viennent des anciens roi il y à 800 ans mais en étant recréer et améliorées
Flashback ou on comprend mieux pourquoi Shanks prend autant son temps il veut être le mieux preparé pour affronter Imu
Chopper va dans l'école sans doute pour traduire la chouette qui fait grandir ou rétrécir les objet Saul avait trouvé la chouette étrange
Sommets et killingham ont 2 des arme que Imu à confié à leur famille et on vois sommers devenir bien plus fort que Zoro donc Oda qui donne un intérêt au combat
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posted the 07/24/2026 at 03:10 PM by triplewater
Je vais pas te cacher que ça m'arrange vu le bordel que ça a été pour le chap de cet semaine
Mais le plus étonnant, c'est que Luffy, malgré tout ce qu'il se prend dans la figure, garde son Gear 5 actif.
Ça laisse entendre qu'il en a encore sous le pied, sinon, il serait déjà revenu à sa forme normale et serait à moitié mort.
Malheureusement les Mugi vont tous s’en sortir sans égratignures malheureusement….
Enfin Ussop et le haki il était temps! Mais depuis le temps on aurait du en voir bien plus bon sang! Mais bien
Après on vois bien dans ce chap que Ussop ressent le haki avant de le voir ( chose qu'on a pas vu à dressora il me semble )
Bas en sois ce que le GM veut c'est que la vérité eclate pas c'est comme ton grand frère qui te laisse jouer mais des que tu fais un truc et que ça lui plais pas il viens te voir pour le dire