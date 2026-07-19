ONE PIECE Gamekyo team
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La one piece team
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name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
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creation date : 06/30/2008
last update : 07/19/2026
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Résumé chapitre 1187/1188
Le manga
Je vais faire ce genre de post je pense à chaque fois que Oda sera absent et qu'il y aura au moins 2 chapitre avant sa pause

Et à la reprise les info des dernier chapitre sois clair





Résumé chap one Piece 1187/1188

Loki est actuellement hors combat peut être il pourra faire des truc mais en combat ça sera vite limité

Gunko qui commence à se libérer de son bloc de glace et Im qui se rend compte

Combat entre Zoro et Sommers
Combat entre Sanji et killingham

Le combat entre Zoro et Sommers est sans doute le combat le plus skippable entre les 3 combat

Sanji vs killingham combat intéressant vu que Sanji devrait obtenir le haki des rois et voir comment il l'obtient

Luffy à combattu Imu et à perdu
Très probablement qu'il va être KO/mort pendant 1/2 chapitre

Maintenant trois choix pour le chap 1189
Sois on part sur les combat Zoro et Sanji (peut être la partie la moins intéressante sauf si Oda se concentre sur Sanji )
Sois on reste sur Imu mais qui va voir l'equipage pour récupérer Gunko
Imu qui peut vouloir tuer Brook pour empêcher Gunko de redevenir comme avant
Donc l'équipage qui tente de protéger Brook et Gunko

Voilà le résumé avec les info qui devrait être important pour le chapitre 1189

Si j'ai oublier des infos je modifierai le post en conséquence si c'est vraiment important
https://mangamoins.com/scan/OP1188
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    mwaka971
    posted the 07/19/2026 at 07:55 AM by triplewater
    comments (20)
    triplewater posted the 07/19/2026 at 07:59 AM
    Me suis trompé sur les liens des chapitre 1187/1188 désolé
    shanks posted the 07/19/2026 at 08:00 AM
    - Usopp ramasse Mjǫllnir qui est tombé pas loin de lui.
    - Mjǫllnir s'adapte à sa taille : Usopp est considéré comme un guerrier digne
    - Il tente de sauver Luffy et meurt après avoir accompli son rêve
    - Nouvelle forme du Gear 5, terminé le Tex Avery

    C'est ma prévision
    Et ce ne sera évidemment pas ça
    triplewater posted the 07/19/2026 at 08:04 AM
    shanks
    Usopp qui utilise ragnir temporairement c'est possible

    Le reste j'y crois pas en plus d'avoir des conséquence assez dramatique pour le reste du manga ( un luffy qui égale voir surpzsse Imu ça va être très compliqué pour le reste du manga )
    jf17 posted the 07/19/2026 at 08:36 AM
    shanks c'est exactement le résumé que j'ai en tête
    Il y a quelques détail que beaucoup de monde a oublié, dans la bibliothèque il semble que la chouette a le pouvoir d'agrandir et rapetisser les choses
    Ensuite il faut éviter de rester trop longtemps sur l'île, et la raison on l'ignore encore, même si la supposition la plus probable est que le temps passe différemment sur elbaf
    choroq posted the 07/19/2026 at 09:11 AM
    triplewater

    On peut tout faire, luffy peut devenir plus fort que joyboy, il arrête pas de dire que c'est pas joyboy, un gear 6/7, ou le gear ultra royal, un truc du genre. Ensuite il y a Raftel, rien ne dit que IMU a la force d'y aller, suffit que l’ile soit en granit marin ultra concentré dans une fosse immense ou se déverse le gran line et que personne ne puisse l'escalader, ou une ile bourré de monstre ultra puissant, bref tout est possible.
    triplewater posted the 07/19/2026 at 09:16 AM
    choroq

    Oui mais pas à 200 chapitre de la fin de One piece quand le héros est le plus fort c'est au tout dernier arc
    Naruto qui est le meilleur c'est dans les 20 dernier chapitre du manga pas avant

    Et le problème avec cet théorie là c'est que c'est basé sur rien ( pour ça que je déteste une énorme partie des théorie des fan de one piece )

    Parce que si tu me dis que Imu peut pas aller sur Raftel pourquoi le contraire serait pas possible ?
    sylphide posted the 07/19/2026 at 09:36 AM
    En regardant le dernier chapitre de One piece je me suis rappeler d'une chose, ou est le Haki de l'Observation ?? ... Luffy ne voie plus le futur, Loki qui a pu prédire les futurs attaques de Gunko n'as pu esquiver les coups d'épées d'Imu .... Bref quelque chose ne vas pas !!!
    triplewater posted the 07/19/2026 at 09:39 AM
    sylphide

    En fait on est rendu à un stade où le haki de l'observation sert plus à rien vu qu'on part du principe que tout les personne qui sont dans le top 5 du verse ( à savoir luffy Loki shanks et Imu ) ont tous ce niveau de Haki

    Et que ça résume le combat par ' Attend mais je peux voir 1s dans le futur '
    Et l'autre qui dirais ' mais moi j'ai vu 2s dans le futur donc je gagne '
    choroq posted the 07/19/2026 at 10:10 AM
    triplewater

    tout à fait, c'est pour ça que tout est possible et on peut pas savoir, toi même tu fais ou valide des pronostics (usopp pourrai utiliser le marteau, imu si il se fait battre maintenant c'est trop compliqué), bref, on sait bien que ODA laisse des piste, mais seul lui est maitre. Le problème c'est que ça traine inutilement tout ça, trop de chapitre qui sert pas à grand chose et un manque d'originalité dans tout ses arcs.
    triplewater posted the 07/19/2026 at 10:13 AM
    choroq

    Oui et cest pour ça que je les met pas dans les potentiel chose à venir et en général quand j'aime quelque chose je part toujours du principe ' est ce qu'il y a des conséquences qui peut arriver ' c'est pour ça que je déteste la partie 'luffy est plus fort que Imu ' parce que de ce qu'on sais il y a que des defaut à ça

    Et la dernière partie on en a déjà discuté donc je vais pas revenir dessus
    ratchet posted the 07/19/2026 at 10:16 AM
    shanks le vrai futur résumé:
    - Imu manque de temps et doit repartir à Marijoa il embarque les chevaliers avec lui

    - Gunko trahit Imu et balance quelques secrets du pouvoirs d’IMU aux Mugiwara avant de mourir

    - Luffy n’a rien comme tout les autres d’ailleurs, il se soigne en mangeant 2 bouts de poulet.

    Voilà
    mrponey posted the 07/19/2026 at 12:16 PM
    Arrive soit de :

    - Shanks (il apparait toujours quand luffy est inconscient)
    - Barbe Noir peut etre bon moment de recuperer les pouvoir d'Imu
    - Dragon Il sait que le boss Imu est sur l'ile
    bladagun posted the 07/19/2026 at 01:18 PM
    Usopp vas sauver la situation je vous le dit , je sais pas comment peut être avec ragnir peut être en se transformant en super Sayan (sayajin god ussop) mais il vas encore sauver l'arc comme il le fait à chaque fois !
    Ça vas être épique !
    bladagun posted the 07/19/2026 at 01:21 PM
    Par contre je vois vraiment imu embarquer Loki avec lui
    kikoo31 posted the 07/19/2026 at 02:12 PM
    triplewater désolé du HS
    mais es tu inscrit sur Gaara forum / https://forums.mangas-fr.com ?
    triplewater posted the 07/19/2026 at 02:14 PM
    kikoo31

    Nan j'avais tenté une fois il y a longtemps mais c'était un vrai casse tête que j'ai abandonné en cours de route
    kikoo31 posted the 07/19/2026 at 02:15 PM
    triplewater dommage
    barbenoire posted the 07/19/2026 at 02:20 PM
    En vrai autant faire des réumés sur les chapitres de Hunter X Hunter, il suffit d'avoir 2 neurones pour lire OP et tout est telleeeeement prévisible c'est chiant..
    triplewater posted the 07/19/2026 at 02:22 PM
    barbenoire
    Demande à celui qui s'occupe des scan de HunterXHunter

    Je lis pas le manga donc je vais pas m'en occuper
    gamesebde3 posted the 07/19/2026 at 07:46 PM
    Je pense qu'une partie de l'équipage est laissé faire à la traîne au niveau des pouvoirs et de l'utilité en combat.
    Peut-être que le combat contre Imu et le frère de Shanks permettra à deux ou trois mugis d'évoluer.
    Sanji, c'était sûr que ce n'était qu'une question de temps. Et les prochains, je vois bien effectivement Usopp et ensuite Brook.
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