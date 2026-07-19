Le manga

Je vais faire ce genre de post je pense à chaque fois que Oda sera absent et qu'il y aura au moins 2 chapitre avant sa pauseEt à la reprise les info des dernier chapitre sois clairRésumé chap one Piece 1187/1188Loki est actuellement hors combat peut être il pourra faire des truc mais en combat ça sera vite limitéGunko qui commence à se libérer de son bloc de glace et Im qui se rend compteCombat entre Zoro et SommersCombat entre Sanji et killinghamLe combat entre Zoro et Sommers est sans doute le combat le plus skippable entre les 3 combatSanji vs killingham combat intéressant vu que Sanji devrait obtenir le haki des rois et voir comment il l'obtientLuffy à combattu Imu et à perduTrès probablement qu'il va être KO/mort pendant 1/2 chapitreMaintenant trois choix pour le chap 1189Sois on part sur les combat Zoro et Sanji (peut être la partie la moins intéressante sauf si Oda se concentre sur Sanji )Sois on reste sur Imu mais qui va voir l'equipage pour récupérer GunkoImu qui peut vouloir tuer Brook pour empêcher Gunko de redevenir comme avantDonc l'équipage qui tente de protéger Brook et GunkoVoilà le résumé avec les info qui devrait être important pour le chapitre 1189Si j'ai oublier des infos je modifierai le post en conséquence si c'est vraiment important