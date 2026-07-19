Je vais faire ce genre de post je pense à chaque fois que Oda sera absent et qu'il y aura au moins 2 chapitre avant sa pause
Et à la reprise les info des dernier chapitre sois clair
Résumé chap one Piece 1187/1188
Loki est actuellement hors combat peut être il pourra faire des truc mais en combat ça sera vite limité
Gunko qui commence à se libérer de son bloc de glace et Im qui se rend compte
Combat entre Zoro et Sommers
Combat entre Sanji et killingham
Le combat entre Zoro et Sommers est sans doute le combat le plus skippable entre les 3 combat
Sanji vs killingham combat intéressant vu que Sanji devrait obtenir le haki des rois et voir comment il l'obtient
Luffy à combattu Imu et à perdu
Très probablement qu'il va être KO/mort pendant 1/2 chapitre
Maintenant trois choix pour le chap 1189
Sois on part sur les combat Zoro et Sanji (peut être la partie la moins intéressante sauf si Oda se concentre sur Sanji )
Sois on reste sur Imu mais qui va voir l'equipage pour récupérer Gunko
Imu qui peut vouloir tuer Brook pour empêcher Gunko de redevenir comme avant
Donc l'équipage qui tente de protéger Brook et Gunko
Voilà le résumé avec les info qui devrait être important pour le chapitre 1189
Si j'ai oublier des infos je modifierai le post en conséquence si c'est vraiment important
- Mjǫllnir s'adapte à sa taille : Usopp est considéré comme un guerrier digne
- Il tente de sauver Luffy et meurt après avoir accompli son rêve
- Nouvelle forme du Gear 5, terminé le Tex Avery
C'est ma prévision
Et ce ne sera évidemment pas ça
Usopp qui utilise ragnir temporairement c'est possible
Le reste j'y crois pas en plus d'avoir des conséquence assez dramatique pour le reste du manga ( un luffy qui égale voir surpzsse Imu ça va être très compliqué pour le reste du manga )
Il y a quelques détail que beaucoup de monde a oublié, dans la bibliothèque il semble que la chouette a le pouvoir d'agrandir et rapetisser les choses
Ensuite il faut éviter de rester trop longtemps sur l'île, et la raison on l'ignore encore, même si la supposition la plus probable est que le temps passe différemment sur elbaf
On peut tout faire, luffy peut devenir plus fort que joyboy, il arrête pas de dire que c'est pas joyboy, un gear 6/7, ou le gear ultra royal, un truc du genre. Ensuite il y a Raftel, rien ne dit que IMU a la force d'y aller, suffit que l’ile soit en granit marin ultra concentré dans une fosse immense ou se déverse le gran line et que personne ne puisse l'escalader, ou une ile bourré de monstre ultra puissant, bref tout est possible.
Oui mais pas à 200 chapitre de la fin de One piece quand le héros est le plus fort c'est au tout dernier arc
Naruto qui est le meilleur c'est dans les 20 dernier chapitre du manga pas avant
Et le problème avec cet théorie là c'est que c'est basé sur rien ( pour ça que je déteste une énorme partie des théorie des fan de one piece )
Parce que si tu me dis que Imu peut pas aller sur Raftel pourquoi le contraire serait pas possible ?
En fait on est rendu à un stade où le haki de l'observation sert plus à rien vu qu'on part du principe que tout les personne qui sont dans le top 5 du verse ( à savoir luffy Loki shanks et Imu ) ont tous ce niveau de Haki
Et que ça résume le combat par ' Attend mais je peux voir 1s dans le futur '
Et l'autre qui dirais ' mais moi j'ai vu 2s dans le futur donc je gagne '
tout à fait, c'est pour ça que tout est possible et on peut pas savoir, toi même tu fais ou valide des pronostics (usopp pourrai utiliser le marteau, imu si il se fait battre maintenant c'est trop compliqué), bref, on sait bien que ODA laisse des piste, mais seul lui est maitre. Le problème c'est que ça traine inutilement tout ça, trop de chapitre qui sert pas à grand chose et un manque d'originalité dans tout ses arcs.
Oui et cest pour ça que je les met pas dans les potentiel chose à venir et en général quand j'aime quelque chose je part toujours du principe ' est ce qu'il y a des conséquences qui peut arriver ' c'est pour ça que je déteste la partie 'luffy est plus fort que Imu ' parce que de ce qu'on sais il y a que des defaut à ça
Et la dernière partie on en a déjà discuté donc je vais pas revenir dessus
- Imu manque de temps et doit repartir à Marijoa il embarque les chevaliers avec lui
- Gunko trahit Imu et balance quelques secrets du pouvoirs d’IMU aux Mugiwara avant de mourir
- Luffy n’a rien comme tout les autres d’ailleurs, il se soigne en mangeant 2 bouts de poulet.
Voilà
- Shanks (il apparait toujours quand luffy est inconscient)
- Barbe Noir peut etre bon moment de recuperer les pouvoir d'Imu
- Dragon Il sait que le boss Imu est sur l'ile
Ça vas être épique !
mais es tu inscrit sur Gaara forum / https://forums.mangas-fr.com ?
Nan j'avais tenté une fois il y a longtemps mais c'était un vrai casse tête que j'ai abandonné en cours de route
Demande à celui qui s'occupe des scan de HunterXHunter
Je lis pas le manga donc je vais pas m'en occuper
Peut-être que le combat contre Imu et le frère de Shanks permettra à deux ou trois mugis d'évoluer.
Sanji, c'était sûr que ce n'était qu'une question de temps. Et les prochains, je vois bien effectivement Usopp et ensuite Brook.