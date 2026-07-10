Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
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Remake
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name : Remake
title : Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
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creation date : 09/29/2016
last update : 07/10/2026
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[Remake] Assassin's Creed Black Flag / 2013 Vs 2026


Année : 2013 / 2026
Éditeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Montréal
A sa sortie sur : Multi / Multi
Genre : Action / Infiltration




https://www.youtube.com/watch?v=AzfjY7V7Msw
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    kevinmccallisterrr
    posted the 07/10/2026 at 04:15 PM by nicolasgourry
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    jeanouillz posted the 07/10/2026 at 04:22 PM
    Le downgrade sur le tas de foin !
    Blague à part, la colorimétrie est completement différente, bien plus jaune/claire, à voir si ça peut en rebuter certains.

    Je vais attendre qu'il soit a petit prix (et/ou sur Switch 2) avant de me lancer. C'est nul qu'ils n'aient pas inclus les expansions.
    fdestroyer posted the 07/10/2026 at 04:26 PM
    Ca me fait surtout réaliser à quel point le JV à arrêté de véritablement se transformer à travers les âges.

    Franchement l'original est encore très très beau.
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