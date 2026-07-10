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Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
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Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
screen name :
remake
url :
http://www.gamekyo.com/group/remake
official website :
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creator :
nicolasgourry
creation date :
09/29/2016
last update :
07/10/2026
description :
L'idée de ce blog c'est de découvrir ou redécouvrir des Remakes, plus ou moins connus.
tags :
articles :
54
visites since opening :
127520
subscribers :
2
bloggers :
1
nicolasgourry
(creator)
channel
[Remake] Assassin's Creed Black Flag / 2013 Vs 2026
Année : 2013 / 2026
Éditeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Montréal
A sa sortie sur : Multi / Multi
Genre : Action / Infiltration
https://www.youtube.com/watch?v=AzfjY7V7Msw
tags :
1
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kevinmccallisterrr
posted the 07/10/2026 at 04:15 PM by
nicolasgourry
comments (
2
)
jeanouillz
posted
the 07/10/2026 at 04:22 PM
Le downgrade sur le tas de foin !
Blague à part, la colorimétrie est completement différente, bien plus jaune/claire, à voir si ça peut en rebuter certains.
Je vais attendre qu'il soit a petit prix (et/ou sur Switch 2) avant de me lancer. C'est nul qu'ils n'aient pas inclus les expansions.
fdestroyer
posted
the 07/10/2026 at 04:26 PM
Ca me fait surtout réaliser à quel point le JV à arrêté de véritablement se transformer à travers les âges.
Franchement l'original est encore très très beau.
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Blague à part, la colorimétrie est completement différente, bien plus jaune/claire, à voir si ça peut en rebuter certains.
Je vais attendre qu'il soit a petit prix (et/ou sur Switch 2) avant de me lancer. C'est nul qu'ils n'aient pas inclus les expansions.
Franchement l'original est encore très très beau.