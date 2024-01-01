J'aime me faire des films
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Critiques Cinéma
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name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 06/27/2026
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
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[Spécial] Fête du cinéma / 2026


Quelques idées de film à voir :



Il y a aussi des avants premières



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    posted the 06/27/2026 at 11:00 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    shinz0 posted the 06/27/2026 at 11:17 AM
    Le dernier Spielberg pour moi
    shirou posted the 06/27/2026 at 11:28 AM
    C'est valable dans tous les cinémas de France ou seulement certain participe ?
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