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name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
06/26/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
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one piece
bladagun
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posted the 06/26/2026 at 09:34 AM by
bladagun
comments (
4
)
fan2jeux
posted
the 06/26/2026 at 09:56 AM
Oh la beigne
ratchet
posted
the 06/26/2026 at 10:08 AM
On a la confirmation que IMU est bien une fraude et ne sera pas l’ennemi final, enfin j’espère vu la fin du chapitre ça serait hilarant
mwaka971
posted
the 06/26/2026 at 10:09 AM
Du coup il avait mangé le fruit sans savoir que c'était un fruit du démon!? Non parce que sinon comment survivre à ça
fan2jeux
posted
the 06/26/2026 at 10:13 AM
mwaka971
J avoue que c est etrange, mais il a dû manger son fruit quand il etait pirate.
Mais je pense à une erreur de trad car peut etre parle t il des formes demoniaque du domy reversi
Ma
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J avoue que c est etrange, mais il a dû manger son fruit quand il etait pirate.
Mais je pense à une erreur de trad car peut etre parle t il des formes demoniaque du domy reversi
Ma