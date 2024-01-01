J'aime me faire des films
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Critiques Cinéma
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name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 06/12/2026
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
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[Bande Annonce] Evil Dead Burn


Réalisé par Sébastien Vaniček : Vermines

Synopsis : Spin-off de la franchise Evil Dead.

Date de sortie : 8 Juillet 2026

PS : Bande Annonce VOST
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    osiris67
    posted the 06/12/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    coconutsu posted the 06/12/2026 at 06:05 PM
    J'ai envie de regarder mais bon je vais éviter, pas besoin de me spoil encore plus.
    fritesmayo76 posted the 06/12/2026 at 06:10 PM
    coconutsu La même, on va se réserver des surprises pour le ciné
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