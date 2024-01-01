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J'aime me faire des films
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name :
Critiques Cinéma
title :
J'aime me faire des films
screen name :
pressescinema
url :
http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
official website :
http://
creator :
nicolasgourry
creation date :
01/01/2024
last update :
06/12/2026
description :
Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
tags :
articles :
224
visites since opening :
555575
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2
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1
nicolasgourry
(creator)
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kevinmcca
nicolasgo
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[Bande Annonce] Evil Dead Burn
Réalisé par Sébastien Vaniček : Vermines
Synopsis : Spin-off de la franchise Evil Dead.
Date de sortie : 8 Juillet 2026
PS :
Bande Annonce VOST
tags :
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osiris67
posted the 06/12/2026 at 06:00 PM by
nicolasgourry
comments (
2
)
coconutsu
posted
the 06/12/2026 at 06:05 PM
J'ai envie de regarder mais bon je vais éviter, pas besoin de me spoil encore plus.
fritesmayo76
posted
the 06/12/2026 at 06:10 PM
coconutsu
La même, on va se réserver des surprises pour le ciné
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