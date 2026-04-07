accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
ONE PIECE Gamekyo team
group information
47
Likes
Likers
Who likes this ?
strifedcloud
,
mickurt
,
axdslz
,
corbenne
,
cloudragnarok
,
chris92
,
svr
,
greil93
,
barbenoire
,
dranacole
,
supatony
,
tonytru4n
,
lanni
,
xiaomay
,
trafalgar
,
itachi974
,
shampix
,
dx93
,
metasonic
,
trungz
,
thor
,
manjinbes
,
voxen
,
cortes
,
victorsagat
,
kenji
,
monkeydluffy
,
gtoonizuka69
,
mikel971
,
traveller
,
teel
,
shanks
,
draer
,
rebellion
,
koriyu
,
hado78
,
diablass59
,
mugimando
,
biboys
,
yanssou
,
ravyxxs
,
nindo64
,
opthomas
,
faucheurvdf
,
burningcrimson
,
karbage
,
tripy73
name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
04/07/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
articles :
450
visites since opening :
2252323
subscribers :
49
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
channel
members (49)
yanssou
nindo64
diablass5
jorostar
draer
hado78
law
monkeydlu
leykel
supatony
gtoonizuk
mikel971
more members
all
Le manga
Les jeux video
les episodes
Les OAV
Les secrets
Les delires
Le reste ^^
Les musiques
Les AMVs
Live Action NETFLIX
Lego One Piece / Premier BA
Le reste ^^
Le 29 septembre sur Netflix.
https://m.youtube.com/watch?v=JZXkmCEjXxc&pp=ygUObGVnbyBvbmUgcGllY2U%3D
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 04/07/2026 at 02:09 PM by
yanssou
comments (
9
)
shanks
posted
the 04/07/2026 at 02:14 PM
Keskessé que cette merde.
Il est où le vrai remake ??
cyr
posted
the 04/07/2026 at 02:16 PM
Heu OK......
Putain on vois clairement que l'actu est au point mort.....
yanssou
posted
the 04/07/2026 at 02:16 PM
shanks
toujours en cours de prod.
altendorf
posted
the 04/07/2026 at 02:52 PM
shanks
La commande classique de LEGO pour vendre les sets qui arrivent ^^
ratchet
posted
the 04/07/2026 at 03:17 PM
Trop bien
Pour ceux qui ont pas encore capter Netflix veut créer un univers One Piece sur sa plateforme hein
shinz0
posted
the 04/07/2026 at 03:22 PM
Pfff...
Les gens attendent le trailer du remake par le studio Wit et pas ce truc
burningcrimson
posted
the 04/07/2026 at 03:34 PM
Du coup c est la série Netflix adaptée en Lego ?
ratchet
posted
the 04/07/2026 at 03:35 PM
burningcrimson
c’est une série sur Ussop qui raconte ses mito à Chopper si j’ai bien compris ^^
burningcrimson
posted
the 04/07/2026 at 03:41 PM
ratchet
Ha oki merci
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Il est où le vrai remake ??
Putain on vois clairement que l'actu est au point mort.....
Pour ceux qui ont pas encore capter Netflix veut créer un univers One Piece sur sa plateforme hein
Les gens attendent le trailer du remake par le studio Wit et pas ce truc