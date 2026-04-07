ONE PIECE Gamekyo team
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La one piece team
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name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 04/07/2026
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
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Lego One Piece / Premier BA
Le reste ^^


Le 29 septembre sur Netflix.
https://m.youtube.com/watch?v=JZXkmCEjXxc&pp=ygUObGVnbyBvbmUgcGllY2U%3D
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    posted the 04/07/2026 at 02:09 PM by yanssou
    comments (9)
    shanks posted the 04/07/2026 at 02:14 PM
    Keskessé que cette merde.

    Il est où le vrai remake ??
    cyr posted the 04/07/2026 at 02:16 PM
    Heu OK......

    Putain on vois clairement que l'actu est au point mort.....
    yanssou posted the 04/07/2026 at 02:16 PM
    shanks toujours en cours de prod.
    altendorf posted the 04/07/2026 at 02:52 PM
    shanks La commande classique de LEGO pour vendre les sets qui arrivent ^^
    ratchet posted the 04/07/2026 at 03:17 PM
    Trop bien

    Pour ceux qui ont pas encore capter Netflix veut créer un univers One Piece sur sa plateforme hein
    shinz0 posted the 04/07/2026 at 03:22 PM
    Pfff...
    Les gens attendent le trailer du remake par le studio Wit et pas ce truc
    burningcrimson posted the 04/07/2026 at 03:34 PM
    Du coup c est la série Netflix adaptée en Lego ?
    ratchet posted the 04/07/2026 at 03:35 PM
    burningcrimson c’est une série sur Ussop qui raconte ses mito à Chopper si j’ai bien compris ^^
    burningcrimson posted the 04/07/2026 at 03:41 PM
    ratchet Ha oki merci
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