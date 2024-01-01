Moyenne 3,2/5

Lupin III et ses compagnons se dirigent vers la mer des Bermudes, à la recherche d'une « île mystérieuse » absente de toutes les cartes du monde. Leur objectif : découvrir l'identité du cerveau qui envoie des assassins à leurs trousses, et mettre la main sur son immense trésor. Mais alors qu'ils approchent de leur destination, leur avion est pris pour cible par des snipers et s'écrase sur l'île de la mort.

La réalisation de Lupin The Third : La Lignée immortelle est si dynamique qu’on en reste le souffle coupé.Dans ce dernier volet des aventures de Lupin III, Takeshi Koike explore avec audace l’univers de Monkey Punch, livrant un film stylisé, parfois trop dense, mais porté par un rythme soutenu et des scènes d’action percutantes qui raviront les fans du genre.Avec Lupin III - La lignée immortelle, Takeshi Koike signe un divertissement nerveux et furieusement stylisé, qui pousse le mythe du petit-fils d’Arsène Lupin vers des territoires plus sombres.N’en reste pas moins que l’essence sixties de l’action et des personnages créés par le mangaka Monkey Punch sont préservés, quitte parfois à manquer un peu de modernité dans l’écriture.Avec ce joli film d’animation, Takeshi Koike offre un moment rempli de belles couleurs. Tantôt c’est une jungle verte, tantôt des rivières rouges, ou un épais brouillard violet, pour un résultat parfois psychédélique. S’il y a un peu trop d’actions, on retient un film sympathique.Une aventure pop, avec du mystère, des flingues, des clopes, des monstres, du rythme et de l’humour.