J'aime me faire des films
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Critiques Cinéma
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name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
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creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 03/25/2026
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
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[Film] Lupin the IIIrd the Movie : L.L.I / Quelques critiques...


Moyenne 3,2/5




Lupin III et ses compagnons se dirigent vers la mer des Bermudes, à la recherche d'une « île mystérieuse » absente de toutes les cartes du monde. Leur objectif : découvrir l'identité du cerveau qui envoie des assassins à leurs trousses, et mettre la main sur son immense trésor. Mais alors qu'ils approchent de leur destination, leur avion est pris pour cible par des snipers et s'écrase sur l'île de la mort.


20 Minutes 4/5
La réalisation de Lupin The Third : La Lignée immortelle est si dynamique qu’on en reste le souffle coupé.

Les Fiches du Cinéma 4/5
Dans ce dernier volet des aventures de Lupin III, Takeshi Koike explore avec audace l’univers de Monkey Punch, livrant un film stylisé, parfois trop dense, mais porté par un rythme soutenu et des scènes d’action percutantes qui raviront les fans du genre.

Le Figaro 3/5
Avec Lupin III - La lignée immortelle, Takeshi Koike signe un divertissement nerveux et furieusement stylisé, qui pousse le mythe du petit-fils d’Arsène Lupin vers des territoires plus sombres.

Le Monde 3/5
N’en reste pas moins que l’essence sixties de l’action et des personnages créés par le mangaka Monkey Punch sont préservés, quitte parfois à manquer un peu de modernité dans l’écriture.

Le Parisien 3/5
Avec ce joli film d’animation, Takeshi Koike offre un moment rempli de belles couleurs. Tantôt c’est une jungle verte, tantôt des rivières rouges, ou un épais brouillard violet, pour un résultat parfois psychédélique. S’il y a un peu trop d’actions, on retient un film sympathique.

Télérama 3/5
Une aventure pop, avec du mystère, des flingues, des clopes, des monstres, du rythme et de l’humour.

Allociné
https://www.youtube.com/watch?v=a_eOB7XmHkk
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    posted the 03/25/2026 at 06:20 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    cail2 posted the 03/25/2026 at 06:30 PM
    Vu hier soir, sympathique mais pas fou non plus. La direction artistique est soignée, le petit récap d'intro est superbe et bienvenu pour le coup.
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