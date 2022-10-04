Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
8
Vos jeux de la semaine ?
Let's gooo
    posted the 02/15/2026 at 08:43 AM by kevisiano
    comments (16)
    shinz0 posted the 02/15/2026 at 09:02 AM
    Skate Story fini, bonne expérience mais j'ai rien compris au jeu
    Replaced démo, excellent
    High On Life 2 dans la continuité du 1
    zekk posted the 02/15/2026 at 09:13 AM
    FF7 Rebirth
    Fantasian
    Unlimited saga
    Arc raiders
    kirk posted the 02/15/2026 at 09:14 AM
    Que du Nioh 3. Il est top mais l'opti est à la rue comme souvent avec TN.
    mazeroza posted the 02/15/2026 at 09:20 AM
    Dragon quest 7 Reimagined qui reste mon épisode favoris de la série et Mario tennis fever.
    pcverso posted the 02/15/2026 at 09:23 AM
    Indiana jones
    Star citizen ,le jeu est devenu un vrai pépite en plus d'être une claque monstrueuse
    thejoke posted the 02/15/2026 at 09:42 AM
    Fini yakuza kiwami 3, je vais m'attaquer à dark ties. Sincèrement le jeu a des défauts (coucou le filtre bleu moche) mais on lui a trop chié à la gueule quand même. Il reste fun.
    natedrake posted the 02/15/2026 at 09:49 AM
    Reanimal
    magneto860 posted the 02/15/2026 at 09:52 AM
    Clair Obscur. Me reste des boss optionnels.
    Et Jumanji toujours.
    jf17 posted the 02/15/2026 at 10:03 AM
    J'ai découvert kena lors du state of play, du coup je me fait le 1 sur pc
    marcelpatulacci posted the 02/15/2026 at 10:05 AM
    La raie animal
    sorakairi86 posted the 02/15/2026 at 10:24 AM
    Absolum et dragon quest VII reimagined
    killia posted the 02/15/2026 at 11:12 AM
    Absolum et DQ VII Reimagined également

    Mais aussi du Prince of Persia Lost Crown et Power Stone 2 que je fais découvrir à mon neveu
    churos45 posted the 02/15/2026 at 11:15 AM
    J'ai fini Routine qui était plutôt cool et j'enchaine avec Hyper Light Drifter
    kakazu posted the 02/15/2026 at 11:38 AM
    REanimal sur PC,assez déçu
    ratchet posted the 02/15/2026 at 11:38 AM
    Dragon Quest 7 !
    icebergbrulant posted the 02/15/2026 at 12:25 PM
    Platine de Trails Beyond The Horizon, vivement le final !

    Et là, je suis sur Yakuza 3 Kiwami, je joue le rôle d’un auxiliaire de puériculture, marre de faire les devoirs, la cuisine et même de la couture
