Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?

Let's gooo
Let's gooo
tags :
2
Likes
Who likes this ?
burningcrimson
,
killia
posted the 02/15/2026 at 08:43 AM by kevisiano
kevisiano
comments (
16
)
shinz0
posted
the 02/15/2026 at 09:02 AM
Skate Story fini, bonne expérience mais j'ai rien compris au jeu
Replaced démo, excellent
High On Life 2 dans la continuité du 1
zekk
posted
the 02/15/2026 at 09:13 AM
FF7 Rebirth
Fantasian
Unlimited saga
Arc raiders
kirk
posted
the 02/15/2026 at 09:14 AM
Que du Nioh 3. Il est top mais l'opti est à la rue comme souvent avec TN.
mazeroza
posted
the 02/15/2026 at 09:20 AM
Dragon quest 7 Reimagined qui reste mon épisode favoris de la série et Mario tennis fever.
pcverso
posted
the 02/15/2026 at 09:23 AM
Indiana jones
Star citizen ,le jeu est devenu un vrai pépite en plus d'être une claque monstrueuse
thejoke
posted
the 02/15/2026 at 09:42 AM
Fini yakuza kiwami 3, je vais m'attaquer à dark ties. Sincèrement le jeu a des défauts (coucou le filtre bleu moche) mais on lui a trop chié à la gueule quand même. Il reste fun.
natedrake
posted
the 02/15/2026 at 09:49 AM
Reanimal
magneto860
posted
the 02/15/2026 at 09:52 AM
Clair Obscur. Me reste des boss optionnels.
Et Jumanji toujours.
jf17
posted
the 02/15/2026 at 10:03 AM
J'ai découvert kena lors du state of play, du coup je me fait le 1 sur pc
marcelpatulacci
posted
the 02/15/2026 at 10:05 AM
La raie animal
sorakairi86
posted
the 02/15/2026 at 10:24 AM
Absolum et dragon quest VII reimagined
killia
posted
the 02/15/2026 at 11:12 AM
Absolum et DQ VII Reimagined également
Mais aussi du Prince of Persia Lost Crown et Power Stone 2 que je fais découvrir à mon neveu
churos45
posted
the 02/15/2026 at 11:15 AM
J'ai fini Routine qui était plutôt cool et j'enchaine avec Hyper Light Drifter
kakazu
posted
the 02/15/2026 at 11:38 AM
REanimal sur PC,assez déçu
ratchet
posted
the 02/15/2026 at 11:38 AM
Dragon Quest 7 !
icebergbrulant
posted
the 02/15/2026 at 12:25 PM
Platine de Trails Beyond The Horizon, vivement le final !
Et là, je suis sur Yakuza 3 Kiwami, je joue le rôle d’un auxiliaire de puériculture, marre de faire les devoirs, la cuisine et même de la couture
