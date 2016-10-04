description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée.
Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
Réalisé par Terry Gilliam : Bandits, bandits / Brazil / Les Aventures du baron de Münchausen / The Fisher King : Le Roi pêcheur / Las Vegas Parano / Les Frères Grimm / L'Imaginarium du docteur Parnassus / Zero Theorem
Nous sommes en l'an 2035. Les quelques milliers d'habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d'un virus ayant décimé 99% de la population. Les survivants mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps pour découvrir les causes de la catastrophe et la prévenir. C'est James Cole, hanté depuis des années par une image incompréhensible, qui est désigné pour cette mission.
C’est encore frais dans ma tête donc je vais pas revoir ce soir mais je conseil pour ceux qui n’ont pas vu! Ça n’a pas trop vieilli !
Celui qui a pondu le scénario, je sais pas comment il a fait pour ne pas se perdre....