Ce soir à la télé...Bruce Willis n'a pas la banane...

1995



Réalisé par Terry Gilliam : Bandits, bandits / Brazil / Les Aventures du baron de Münchausen / The Fisher King : Le Roi pêcheur / Las Vegas Parano / Les Frères Grimm / L'Imaginarium du docteur Parnassus / Zero Theorem


Nous sommes en l'an 2035. Les quelques milliers d'habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d'un virus ayant décimé 99% de la population. Les survivants mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps pour découvrir les causes de la catastrophe et la prévenir. C'est James Cole, hanté depuis des années par une image incompréhensible, qui est désigné pour cette mission.


Arte à 20H55
Durée : 2H10
    comments (3)
    pharrell posted the 02/02/2026 at 08:27 PM
    Un classique ! Je l’avais reregarde en plein COVID donc y a pas si longtemps.

    C’est encore frais dans ma tête donc je vais pas revoir ce soir mais je conseil pour ceux qui n’ont pas vu! Ça n’a pas trop vieilli !
    cyr posted the 02/02/2026 at 09:26 PM
    Déjà vu, et je le regarde en ce moment.

    Celui qui a pondu le scénario, je sais pas comment il a fait pour ne pas se perdre....
    adamjensen posted the 02/02/2026 at 10:00 PM
    Je trouve la série bien meilleur que le film.
