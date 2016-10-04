1995Réalisé par Terry Gilliam : Bandits, bandits / Brazil / Les Aventures du baron de Münchausen / The Fisher King : Le Roi pêcheur / Las Vegas Parano / Les Frères Grimm / L'Imaginarium du docteur Parnassus / Zero TheoremNous sommes en l'an 2035. Les quelques milliers d'habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d'un virus ayant décimé 99% de la population. Les survivants mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps pour découvrir les causes de la catastrophe et la prévenir. C'est James Cole, hanté depuis des années par une image incompréhensible, qui est désigné pour cette mission.