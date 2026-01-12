accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
ONE PIECE Gamekyo team
group information
47
Likes
Likers
Who likes this ?
strifedcloud
,
mickurt
,
axdslz
,
corbenne
,
cloudragnarok
,
chris92
,
svr
,
greil93
,
barbenoire
,
dranacole
,
supatony
,
tonytru4n
,
lanni
,
xiaomay
,
trafalgar
,
itachi974
,
shampix
,
dx93
,
metasonic
,
trungz
,
thor
,
manjinbes
,
voxen
,
cortes
,
victorsagat
,
kenji
,
monkeydluffy
,
gtoonizuka69
,
mikel971
,
traveller
,
teel
,
shanks
,
draer
,
rebellion
,
koriyu
,
hado78
,
diablass59
,
mugimando
,
biboys
,
yanssou
,
ravyxxs
,
nindo64
,
opthomas
,
faucheurvdf
,
burningcrimson
,
karbage
,
tripy73
name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
01/12/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
articles :
435
visites since opening :
2157959
subscribers :
49
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
channel
members (49)
yanssou
nindo64
diablass5
jorostar
draer
hado78
law
monkeydlu
leykel
supatony
gtoonizuk
mikel971
more members
all
Le manga
Les jeux video
les episodes
Les OAV
Les secrets
Les delires
Le reste ^^
Les musiques
Les AMVs
Live Action NETFLIX
One Piece saison 2 Netflix teaser
Live Action NETFLIX
VO:
VF:
tags :
2
Likes
Who likes this ?
bisba
,
junaldinho
posted the 01/12/2026 at 03:12 PM by
bladagun
comments (
13
)
nicolasgourry
posted
the 01/12/2026 at 03:20 PM
ça sonne faux comme la première saison.
onimusha
posted
the 01/12/2026 at 03:41 PM
trop kitsh faut etre un fan hardcore pour ça et vouloir un live...
djfab
posted
the 01/12/2026 at 03:46 PM
La première saison était de qualité, vivement la deuxième !
onimusha
: faut pas être un fan hardcore, moi j'ai jamais regardé ou lu One piece, et j'ai bien aimé la saison 1 live ! Et je suis pas le seul à avoir aimé si je regarde les notes (imdb 8,3/10 pour 183000 notes).
jf17
posted
the 01/12/2026 at 03:48 PM
djfab
exact, dans mon entourage, personne ne connaissais one piece et ils ont apprécié la série, je suis un fan hardcore du manga et j'ai aimé la série
yanssou
posted
the 01/12/2026 at 03:48 PM
Horrible
tripy73
posted
the 01/12/2026 at 03:56 PM
La série repose uniquement sur les scènes d'action et le rushange de l'histoire, en oubliant toutes les émotions que procurent l'œuvre originale, c'est clairement la version fast food du manga qui te remplit mais qui n'a aucune saveur...
bladagun
posted
the 01/12/2026 at 04:01 PM
Ma famille qui ne suivent pas one piece on bien aimé aussi, pas pour beaucoup d'entre nous certes mais ça a son public et ça ramène un peu de monde sur le manga donc j'en suis quand meme content. C'est pas comme si on attendait un adaptation de fou. Je prend ce que j'ai à en prendre. Par contre super cool qu'il ai mis Mr13 et miss friday je pensais vraiment qu'ils allaient les dégager du live action. MTN la prochaine saison 3 ils ont intérêt à me foutre longs-cils !
mrponey
posted
the 01/12/2026 at 04:09 PM
Faut pas regarder sa premier degrés les gars. Pour un truc hyper complique à adapte faut quand même tirer le chapeau au réalisateur.
palan
posted
the 01/12/2026 at 05:54 PM
Il avais du bon et mauvais dans la serie live.
Mais j aime l amour qu il ont fais pour faire cette serie.
Juste voir le mec chanté c est top.
ratchet
posted
the 01/12/2026 at 05:55 PM
J’ai hâte ça va être fun
shanks
posted
the 01/12/2026 at 06:03 PM
Comme pour la Saison 1, je prend ça (en tant que fan) comme du nanar fun, avec davantage d'intérêt à voir comment ils vont adapter telle ou telle situation. Et j'ai hâte de voir Bonclay
Après oui, ça fait ultra cheapos mais bon.
kratoszeus
posted
the 01/12/2026 at 06:13 PM
Cahier des charges Netflix, swipe race, image terne et sombre .. a voir j'avais bien aimé la saison 1. Mais bon là ce trailer ça fait vraiment fan made
manix
posted
the 01/12/2026 at 06:23 PM
j'ai hate !
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
onimusha : faut pas être un fan hardcore, moi j'ai jamais regardé ou lu One piece, et j'ai bien aimé la saison 1 live ! Et je suis pas le seul à avoir aimé si je regarde les notes (imdb 8,3/10 pour 183000 notes).
Mais j aime l amour qu il ont fais pour faire cette serie.
Juste voir le mec chanté c est top.
Après oui, ça fait ultra cheapos mais bon.