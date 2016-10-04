Ce soir à la télé...
Ce soir à la télé...
16
screen name : cesoiralatele
url : http://www.gamekyo.com/group/cesoiralatele
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 04/10/2016
last update : 12/22/2025
description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée. Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
tags :
articles : 178
visites since opening : 361382
subscribers : 5
bloggers : 3
Ce soir à la télé...Miyazaki, une vie de château...

2004



Réalisé et écrit par Hayao Miyazaki

La jeune Sophie, 18 ans, travaille inlassablement dans la chapellerie autrefois tenue par son père, malheureusement décédé. Résignée à son sort, c’est lors de l’une de ses rares sorties en ville qu’elle fait la connaissance du beau Hauru, un magicien. Mais la sorcière des Landes, jalouse de cette rencontre, jette un sort à Sophie, la transformant en vieille dame. Accablée par sa nouvelle apparence, Sophie s’enfuit dans les montagnes et tombe sur la demeure de Hauru : son Château Ambulant. Et si tout ceci n’était que le commencement d’une merveilleuse histoire ?


France4 à 21H05
Durée : 2H00
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    spontexes, ouken
    posted the 12/20/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    onimusha posted the 12/20/2025 at 07:04 PM
    vu au ciné à l'époque, décevent...
    belmoncul posted the 12/20/2025 at 07:30 PM
    Le plus grand chef-d'œuvre de Miyazaki !
    vyse posted the 12/21/2025 at 12:59 AM
    onimusha complètement d'accord Avec toi ; après Chihiro j'ai plus du tt aimé miyazaki
    pimoody posted the 12/21/2025 at 04:02 AM
    Un des meilleurs films d’animation à mon sens.
    ouken posted the 12/21/2025 at 11:03 PM
    Une tuerie visuel déjà et l'histoire et perso ( calsifer) inoubliable une bombe
