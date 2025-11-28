accueil
ONE PIECE Gamekyo team
One Piece 1167
https://mangamoins.com/?scan=OP1167
tags :
2
Likes
Who likes this ?
junaldinho
,
sorakairi86
posted the 11/28/2025 at 02:20 PM by
yanssou
comments (
17
)
ratchet
posted
the 11/28/2025 at 02:34 PM
Je n’ai pas aimer ce chapitre pour 2 raisons. Harald je le considère comme vraiment stupide par rapport au gouvernement (surtout vis à vis de son pote Xebec) et la partie de Shanks est d’une non-crédibilité sidérale.
Il faisait partie de l’équipage du roi des pirates mais après s’offre un séjour en terre saint en mode « Non mais j’étais pirate ça me dégoûtais » c’est très mal foutu. Il est où le chapeau du coup ? Son « grand trésor »
Bref sinon le reste est top surtout dans le World building on raccroche les wagons pour pas mal de personnage pas connecter au première regard.
palan
posted
the 11/28/2025 at 03:00 PM
ratchet
Il est clairement en infiltration, c est shank, le mec a sauvé plein de gens.
Et c'est lui qui ouvre l armurerie pour fisher tiger
malroth
posted
the 11/28/2025 at 03:04 PM
palan
tellement
Il joue bien son role en tout cas, il ferait un bon méchant
ratchet
posted
the 11/28/2025 at 03:06 PM
palan
non mais oui je sais qu’il est en infiltration mais clairement c’est rabaisser les Marines et le Gouvernement mondial pour des gros neuneux à ce niveau.
Dans aucun monde c’est crédible.
malroth
posted
the 11/28/2025 at 03:09 PM
Sinon Loki a de ces flow
Franchement depuis le debut rien que son chara design c'est une folie.
Lui et Xebec. Ça marque pour le coup.
C'est pas tout le temps que des personnages en jette dés leur apparition. Ya quelque chose qui te saute à la figure direct. Ya une prestance .
malroth
posted
the 11/28/2025 at 03:12 PM
ratchet
enfait on a pas mes details du passage pirate-marie geoise.
La dans ce chapitre on est deja sur un Shanks accepté. Donc il suffirait qu'il montre le passage avant ceci pour expliquer.
Mais au final je suis pas certain qu'il faille consacrer un chapitre juste pour ça.
Ça n'apportera rien au final, car on sais qu'il est arrivé et reparti.
malroth
posted
the 11/28/2025 at 03:13 PM
Les details*
Shanks
à quand la fonction editer message avec durée 5mn ?
ratchet
posted
the 11/28/2025 at 03:15 PM
malroth
de toute façon je n’ai jamais accepter l’intégration de Shamrock (1ere grosse erreur du manga à mes yeux) c’était mal amener et beaucoup trop tard dans le manga. La supplément Shanks qui rejoint le gouvernement infiltration ou pas juste non.
C’est aussi crédible que Kuzan chez Barbe Noire, personne y crois. Je n’aime pas cette idée. L’infiltration de Drake en pirate la par contre c’était bien foutu dans ce sens.
kikoo31
posted
the 11/28/2025 at 03:24 PM
ratchet
tu es le seul à ne pas aimer cet idée
malroth
posted
the 11/28/2025 at 03:24 PM
ratchet
oui apres je te rejoint sur certains points.
Mais je pense qu'Oda n'avait pas le choix, juste le chapitre 1 à l'epoque quand Shanks perds son bras, bah en vrai avec le recul il devait justifier ça.
Et finalement il a reflechi aux chevaliers divins, qu'il doit rejoindre, une marque sur le bras...ect
C'est pas evident en vrai de recoller des morceaux sur plus de 20ans. Ya forcément des choses qui paraissent bizarre. Car jamais il n'avait peévu les chevaliers divin, le frere jumeau de Shanks...ect
Il les a ajouter pour essayer de coller des morceaux par rapport à Shanks je pense.
fan2jeux
posted
the 11/28/2025 at 03:58 PM
Oda va arriver à expliquer la perte du bras de shanks.
Comme la marque du lien avec imu etait à son bras gauche, il se l ai fait arracher.
palan
posted
the 11/28/2025 at 04:14 PM
malroth
Oda peut pas prevoir tout son histoire depuis le debut. Je rapelle qu'il y a 6 ans oda disait que son manga finira dans 5 ans et ça continue toujours.
malroth
posted
the 11/28/2025 at 04:14 PM
fan2jeux
mais ça on le savait deja en fait
Souviens toi du mini flashback Shanks et Gabban (ou reighly) je sais plus, quand il etaient dans la piscine. C'etait dans l'arc elbaf avant qu'on aille a God valley.
Bah c'est la qu'on voyait la marque sur son bras gauche.
Oda a reussi à trouver un truc pour justifier la perte de son bras (choix imposer par l'editeur il me semble) pour donner + de tension...ect
malroth
posted
the 11/28/2025 at 04:16 PM
palan
c'est ce que je dis
D'ou le fait qu'il doit rafistoler certains trucs pour rattraper certaines choses non prévu.
C'est normal en fait.
malroth
posted
the 11/28/2025 at 04:20 PM
Apres certains diront qu'il n'etait pas obliger de rallonger pour rallonger (ça ils ont raison).
Le manga pourrait tellement etre racourci et aller a l'essentiel mais vu que ça rapporte bah ya cette tentation j'imagine et l'editeur, studio naimations...ect personne n'a envie que ça se termine
Pour eux c'est une poule aux oeufs d'or.
Et maintenant avec Netflix, les produits derivé...ect
Je pense qu'Oda lui meme est prisonnier de qon oeuvre.
Quand il disait qu'il voulait le terminer, je pense qi'il etait sincere, mais ils sot venu toquer à sa porte pour l'en dissuader
khazawi
posted
the 11/28/2025 at 04:33 PM
kikoo31
je suis aussi d'accord sur le fait que c'est peu crédible. Sauf si Shanks a un plan personnel et sera un ennemi à Luffy. Mais si c'est pour infiltrer et aider Nika, c'est compliqué de rendre ça credible
khazawi
posted
the 11/28/2025 at 04:35 PM
malroth
mais même le bras arraché a cause de la marque, pourquoi attendre si cela était une gêne pour Shanks. Beckman a bien coupé le bras de Kidd lol
