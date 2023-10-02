Vos lectures du moment ?
Vos lectures du moment ?
Alors pour moi :

- Dandadan tome 19 (toujours aussi exceptionnel)
- Ao Ashi tome 30
- Slam Dunk tome 11
- Xxxholic tome 4
- The Last Ronin 2 Re évolution (un cran en dessous du premier, bof bof)
    posted the 10/01/2025 at 11:12 AM by yanssou
    comments (16)
    yanssou posted the 10/01/2025 at 11:12 AM
    faucheurvdf kevinmccallisterrr
    thelastone posted the 10/01/2025 at 11:15 AM
    The witcher la croisée des corbeaux
    Sinon je continue Kingdom et je donne une 4 ieme chance a kagurabachi qui pour le moment me déçoit pas
    nicolasgourry posted the 10/01/2025 at 11:16 AM
    Je suis sur "Sapiens Une brève histoire de l'humanité"
    shirou posted the 10/01/2025 at 11:21 AM
    Toujours sur Walking dead mais ça avance, tome 26 terminé
    mizuki posted the 10/01/2025 at 11:30 AM
    Assassin royal, tome 14
    gamesebde3 posted the 10/01/2025 at 11:43 AM
    mizuki
    ????????????
    J'adore cette saga.
    kisukesan posted the 10/01/2025 at 11:58 AM
    nicolasgourry je suis sur 'le miracle Spinoz" de Frédéric Lenoir
    ippoyabukiki posted the 10/01/2025 at 12:04 PM
    - Dandadan
    - Ao Ashi
    - Slam Dunk
    -Gundam
    -Hiatari ryoko
    -sakamoto days
    -Rukudonashi blues
    -crows
    mizuki posted the 10/01/2025 at 12:09 PM
    shirou Oui mais je ne voulais pas donner le titre car c'est un spoil
    ferthahuici posted the 10/01/2025 at 01:12 PM
    Je me lance dans Sandman côté comics et Steel Ball Run côté Manga.
    sussudio posted the 10/01/2025 at 01:16 PM
    "Les barbaresques : le mythe et la réalité"
    pxl posted the 10/01/2025 at 01:22 PM
    Ma vie sans moustache de Romain Puertolas. L'auteur se demande et enquête sur l'éventualité qu'Adolf Hitler n'est pas mort en 45. C'est vraiment sympa avec une fin un peu surprenante.
    rogeraf posted the 10/01/2025 at 01:28 PM
    Manara aux Sheychelles
    julie54 posted the 10/01/2025 at 01:33 PM
    En ce moment je suis sur “Monster” de Naoki Urasawa (toujours aussi prenant même après toutes ces années) et je découvre aussi Blue Period côté manga, vraiment inspirant pour le thème artistique.

    En parallèle, je lis “Homo Deus” de Yuval Noah Harari, ça complète bien “Sapiens” cité plus haut ????
    shirou posted the 10/01/2025 at 01:36 PM
    mizuki j'ai supprimé du coup pour le spoil.
    Enjoy en tous cas, j'ai également finit le cycle en début d'année et quel plaisir ce fut a la lecture pour une saga que j'ai commencé y a presque 15 ans.
    ravyxxs posted the 10/01/2025 at 01:46 PM
    yanssou Slam Dunk c'est juste trop bon, j'avais toute la collection , ma mère a tout jeter....
