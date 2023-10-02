accueil
Vos lectures du moment ?
Vos Lectures du moment ?
Vos lectures du moment ?
pauselecture
yanssou
02/10/2023
10/01/2025
description :
Partager et découvrir vos lecture du moment dans une bonne entente.
members (5)
shirou
almightyb
lt93
kevinmcca
yanssou
more members
Vos lectures du moment ?
Alors pour moi :
- Dandadan tome 19 (toujours aussi exceptionnel)
- Ao Ashi tome 30
- Slam Dunk tome 11
- Xxxholic tome 4
- The Last Ronin 2 Re évolution (un cran en dessous du premier, bof bof)
posted the 10/01/2025 at 11:12 AM by
yanssou
comments (
16
)
yanssou
posted
the 10/01/2025 at 11:12 AM
faucheurvdf
kevinmccallisterrr
thelastone
posted
the 10/01/2025 at 11:15 AM
The witcher la croisée des corbeaux
Sinon je continue Kingdom et je donne une 4 ieme chance a kagurabachi qui pour le moment me déçoit pas
nicolasgourry
posted
the 10/01/2025 at 11:16 AM
Je suis sur "Sapiens Une brève histoire de l'humanité"
shirou
posted
the 10/01/2025 at 11:21 AM
Toujours sur Walking dead mais ça avance, tome 26 terminé
mizuki
posted
the 10/01/2025 at 11:30 AM
Assassin royal, tome 14
gamesebde3
posted
the 10/01/2025 at 11:43 AM
mizuki
????????????
J'adore cette saga.
kisukesan
posted
the 10/01/2025 at 11:58 AM
nicolasgourry
je suis sur 'le miracle Spinoz" de Frédéric Lenoir
ippoyabukiki
posted
the 10/01/2025 at 12:04 PM
- Dandadan
- Ao Ashi
- Slam Dunk
-Gundam
-Hiatari ryoko
-sakamoto days
-Rukudonashi blues
-crows
mizuki
posted
the 10/01/2025 at 12:09 PM
shirou
Oui mais je ne voulais pas donner le titre car c'est un spoil
ferthahuici
posted
the 10/01/2025 at 01:12 PM
Je me lance dans Sandman côté comics et Steel Ball Run côté Manga.
sussudio
posted
the 10/01/2025 at 01:16 PM
"Les barbaresques : le mythe et la réalité"
pxl
posted
the 10/01/2025 at 01:22 PM
Ma vie sans moustache de Romain Puertolas. L'auteur se demande et enquête sur l'éventualité qu'Adolf Hitler n'est pas mort en 45. C'est vraiment sympa avec une fin un peu surprenante.
rogeraf
posted
the 10/01/2025 at 01:28 PM
Manara aux Sheychelles
julie54
posted
the 10/01/2025 at 01:33 PM
En ce moment je suis sur “Monster” de Naoki Urasawa (toujours aussi prenant même après toutes ces années) et je découvre aussi Blue Period côté manga, vraiment inspirant pour le thème artistique.
En parallèle, je lis “Homo Deus” de Yuval Noah Harari, ça complète bien “Sapiens” cité plus haut ????
shirou
posted
the 10/01/2025 at 01:36 PM
mizuki
j'ai supprimé du coup pour le spoil.
Enjoy en tous cas, j'ai également finit le cycle en début d'année et quel plaisir ce fut a la lecture pour une saga que j'ai commencé y a presque 15 ans.
ravyxxs
posted
the 10/01/2025 at 01:46 PM
yanssou
Slam Dunk c'est juste trop bon, j'avais toute la collection , ma mère a tout jeter....
