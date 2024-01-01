accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
J'aime me faire des films
group information
8
Likes
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
nindo64
,
minx
,
shanks
,
almightybhunivelze
,
opthomas
,
escobar
,
gankutsuou
name :
Critiques Cinéma
title :
J'aime me faire des films
screen name :
pressescinema
url :
http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
official website :
http://
creator :
nicolasgourry
creation date :
01/01/2024
last update :
09/17/2025
description :
Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
tags :
articles :
171
visites since opening :
357951
subscribers :
2
bloggers :
1
nicolasgourry
(creator)
channel
members (2)
kevinmcca
nicolasgo
more members
[Spécial] Hommage à Robert Redford
( 1936-2025 / 89 ans)
Oscar du meilleur réalisateur pour le film Des gens comme les autres / 1981
Oscar d'honneur / 2002
Nommé :
Meilleur acteur pour L'Arnaque / 1974.
Meilleur réalisateur et meilleur film pour Quiz Show / 1995
Le Sundance Institute (futur : Festival du film de Sundance) est une organisation à but non lucratif américaine fondée par Robert Redford en 1981.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSgzCEIztc0
tags :
1
Like
Who likes this ?
jamrock
posted the 09/17/2025 at 09:00 PM by
nicolasgourry
comments (
3
)
chronokami
posted
the 09/17/2025 at 09:37 PM
marcelpatulacci
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLi8vx-DqvzsDnnUN3_5prE9RcnxdU1ICfDQ&s
vyse
posted
the 09/17/2025 at 09:50 PM
Blow up qu'elle émission de merde..ils se contentent de répéter des descriptifs de scènes et de citer des acteurs partageant l'affiche..
sadagast
posted
the 09/17/2025 at 11:47 PM
Nous étions plus Robert que Redford et lui, il était unique.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo