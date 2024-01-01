J'aime me faire des films
group information
Critiques Cinéma
8
Likes
Likers
name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
url : http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 09/17/2025
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
tags :
articles : 171
visites since opening : 357951
subscribers : 2
bloggers : 1
channel
members (2)
more members
[Spécial] Hommage à Robert Redford

( 1936-2025 / 89 ans)




Oscar du meilleur réalisateur pour le film Des gens comme les autres / 1981
Oscar d'honneur / 2002

Nommé :

Meilleur acteur pour L'Arnaque / 1974.


Meilleur réalisateur et meilleur film pour Quiz Show / 1995



Le Sundance Institute (futur : Festival du film de Sundance) est une organisation à but non lucratif américaine fondée par Robert Redford en 1981.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSgzCEIztc0
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    jamrock
    posted the 09/17/2025 at 09:00 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    chronokami posted the 09/17/2025 at 09:37 PM
    marcelpatulacci https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLi8vx-DqvzsDnnUN3_5prE9RcnxdU1ICfDQ&s
    vyse posted the 09/17/2025 at 09:50 PM
    Blow up qu'elle émission de merde..ils se contentent de répéter des descriptifs de scènes et de citer des acteurs partageant l'affiche..
    sadagast posted the 09/17/2025 at 11:47 PM
    Nous étions plus Robert que Redford et lui, il était unique.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo