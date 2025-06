Moyenne 3,4/5

Depuis toujours, l’humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses… et cette fois, l’univers a répondu ! Elio, un garçon de 11 ans rêveur et passionné d’espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu’il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse — une organisation intergalactique rassemblant des représentants (aussi étranges que fascinants) de galaxies lointaines. Pris par erreur pour l’ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d’une mission aussi périlleuse qu’extraordinaire. Heureusement, il pourra compter sur Glordon, un extraterrestre aussi loufoque qu’attachant, et sur sa tante Olga, qui veille sur lui depuis la Terre. Au cours de cette aventure hors du commun, Elio devra prouver qu’il est le digne représentant des humains tout en découvrant qui il est vraiment et où se trouve sa place.

Grâce à son animation sans faille et un récit joyeux, drôle et touchant, « Elio » nous transporte dans un univers flamboyant qu’on a bien du mal à quitter.Une émouvante aventure cosmique.Sorte de remix plus ou moins équilibré des codes de Pixar, Elio fait de son aventure de science-fiction le terreau fertile d’un imaginaire à destination des marginaux, où les années-lumière sont nécessaires pour recomposer des familles. Et techniquement, que c’est somptueux !Ainsi les plus jeunes n’auront pas de mal à trouver leur bonheur tandis que les grands apprécieront la pique au projet SpaceX d’Elon Musk – ici, on part dans l’espace en quête d’altérité, pas pour le coloniser –, l’amusante critique du clonage et le regard bouleversant sur l’enfance face à la mort.Ambitieux, drôle, tendre et émouvant, Elio est à la fois un film sur la solitude, l’acceptation de la différence et un splendide hymne à l’amitié. Sans doute le meilleur Pixar depuis Vice-Versa...Bourré d’humour, d’émotion, et de poésie, « Elio », nouvelle production des studios Pixar, offre en prime une fascinante conception graphique de l’espace et des univers extraterrestres via notamment une ahurissante galerie d’aliens de toutes tailles, de toutes apparences, et d’inspirations les plus diverses… Merveilleux.Sans conteste le grand divertissement familial de l'été.Un récit initiatique sensible et bienveillant, où l’on retrouve toutes les thématiques chères aux studios Pixar.Écrit après la crise sanitaire, Elio est une variation amusante, colorée et sensible sur la solitude et les moyens de s’en échapper. Éloge de la coopération, de la tolérance et de l’ouverture d’esprit, ce récit initiatique place aussi tous ses espoirs dans les enfants pour sauver le monde.Un conte spatial à la douce bienveillanceUne des belles figures d’Elio est cette idée que ce qui nous relie aux autres s’éprouve par le manque. Dommage dès lors que le film, comme souvent chez Pixar, échoue à développer une dimension politique plus en lien avec notre expérience collective.Le trio de réalisateurs (dont les membres avaient œuvré sur « Alerte Rouge » ou « Coco ») ne cherche pas à multiplier les effets gratuits, mais à aller à l’essentiel. Tout le symbole de ce film d’animation frais, calibré pour dépayser en ce début d’été.A force d’appliquer une formule efficace mais trop rodée, le dernier Disney survole ce qui pourrait nous émerveiller.Après l’énorme succès de Vice Versa 2, les studios Disney-Pixar se lancent dans une nouvelle histoire interstellaire qui manque d’originalité et de magie.La magie Pixar d’antan semble à des années-lumière de ce film sympa, mignon même, mais banal quant à son récit et à son univers graphique.