1989Réalisé par Brian De Palma : Carrie au bal du diable / Blow Out / Scarface / Les Incorruptibles / L'Impasse / Mission impossible / Snake Eyes1966, pendant la guerre du Vietnam. Eriksson, une jeune recrue, est sauvé de la mort par son commandant, le charismatique sergent Meserve. Quelques jours plus tard, le radio de l'escouade est abattu dans un village allié. En représailles, Meserve décide d'enlever une jeune villageoise.Un film peu connus de Brian de Palma et pourtant.Un excellent duo d'acteurs : Michael J. Fox et Sean Penn.Tout est maitrisé jusqu’au final.Inspiré d'un fait réel.« plus grand film sur la guerre du Vietnam » a déclaré Tarantino