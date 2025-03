Meilleur film / Meilleur réalisateur / Meilleure actrice / Meilleur scénario original / Meilleur montage



Meilleur acteur / Meilleure photographie / Meilleure musique de film



Meilleur son / Meilleurs effets visuels





Meilleurs costumes / Meilleurs décors





Meilleure actrice dans un second rôle / Meilleure chanson originale

Meilleur acteur dans un second rôle :

A Real Pain - Kieran Culkin pour le rôle de Benji Kaplan

Meilleurs maquillages et coiffures :

The Substance – Pierre-Oliver Persin, Stéphanie Guillon et Marilyne Scarselli

Meilleur scénario adapté

Conclave – Peter Straughan, adapté du roman Conclave de Robert Harris

Meilleur film international

Je suis toujours là de Walter Salles – Brésil

Meilleur film d'animation

Flow – Gints Zilbalodis et Matīss Kaža

Meilleur film documentaire

No Other Land – Basel Adra, Rachel Szor Hamdan Ballal, et Yuval Abraham

Meilleur court métrage documentaire

The Only Girl in the Orchestra – Molly O'Brien et Lisa Remington

Meilleur court métrage :

I'm Not a Robot – Victoria Warmerdam et Trent

Meilleur court métrage d'animation :

In the Shadow of the Cypress – Shirin Sohani et Hossein Molayemi