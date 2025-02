2021Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père.Un film honnête avec des effets spéciaux réussi.Une histoire simple, mais qui se laisse suivre.Humour, mais avec une émotion plus présente.Un coté "plus à taille humaine" par rapport aux décors choisis.De la nostalgie sans le cynisme d'un "reboot" d'une telle franchise.Une conclusion touchante.