Moyenne 4/5

New York, 1961. Alors que la scène musicale est en pleine effervescence et que la société est en proie à des bouleversements culturels, un énigmatique jeune homme de 19 ans débarque du Minnesota avec sa guitare et son talent hors normes qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Durant son ascension fulgurante, il noue d’intimes relations avec des musiciens légendaires de Greenwich Village, avec en point d’orgue une performance révolutionnaire et controversée qui créera une onde de choc dans le monde entier…

C’est un Timothée Chalamet en état de grâce qui chante et joue de la guitare."Un parfait inconnu" est le seul film décent qu’il était possible de faire sur Dylan, un film qui mesure l’énormité de son legs et s’interroge sur ce que ça doit faire à un gamin dans sa vingtaine d’avoir ce feu en lui, et au bout des doigts. Un très beau film sur la jeunesse, les pierres qui roulent, inconnues à elles-mêmes, et qui changent le monde au fur et à mesure que défile le bitume sous leurs pas.Plus qu’un biopic traditionnel, Un parfait inconnu est un film sur la jeunesse, ses rêves et ses contradictions. Il rend très actuels la musique de Bob Dylan et son message. De quoi réunir aujourd’hui les générations.James Mangold a eu la sagesse de ne pas s’embarquer dans un biopic hollywoodien standard, et on l’en remercie.Un parfait inconnu se révèle de facture plus classique mais apprend de nombreuses choses sur la star aujourd’hui âgée de 83 ans.La musique de Dylan, ses chansons et ses mots inondent le film, qui restitue avec une justesse saisissante, le processus créatif, la naissance et la construction d'un artiste surdoué, et son chemin pour affirmer sa propre singularité.Sans les drogues (c’est une production Disney) mais fidèle à l’énigme Dylan, ce sale type génial, ce troubadour fuyant. Chalamet, très convaincant, cherche moins à l’imiter qu’à en transmettre l’esprit. Tout comme Mangold évite toute psychologie, cette plaie des biopics qui plombait son « Walk The Line » sur Johnny Cash, pour incarner une époque et filmer la jeunesse d’un mystère.James Mangold réussit à cerner la personnalité opaque du musicien tout en lui conservant son charme énigmatique.Bluffant !A travers les premiers pas de Bob Dylan vers la gloire, James Mangold réalise un très beau film sur la création artistique, le renouvellement et la trahison.Après avoir consacré un film à Johnny Cash (Walk the Line), James Mangold se penche, avec une égale élégance - en dépit de quelques écueils inhérents aux conventions du biopic -, sur une autre figure de la musique populaire états-unienne, l'immense Bob Dylan.Bob Dylan revisité dans un (bon) biopic.Moins conventionnel que celui qu’il avait consacré à Johnny Cash dans « Walk the line » et moins audacieux que le « I’m not there » de Todd Haynes qui engageait six acteurs pour interpréter Dylan, ce « Parfait inconnu » se distingue par son habileté à ne pas chercher à cerner le mystère autour de la star.Minutieux, pédago, Mangold mélange les anecdotes et privilégie les raccourcis historiques (les geeks dylanophiles tiqueront par endroits) pour raconter, pas tant Dylan lui-même, que l’effet que produit sa musique sur ceux qui l’écoutent et croisent sa route.En auscultant la psychologie du jeune Bob Dylan au début de sa longue carrière, James Mangold dresse le portrait passionnant d’un artiste en construction. Avec « Un parfait inconnu », Timothée Chalamet endosse pleinement la légende et crève l’écran.Bref, un biopic réussi, mais qui semble lui aussi se réfugier derrière des lunettes noires. Comme Bob Dylan.Le biopic de James Mangold, bien ficelé, se concentre sur la période cruciale qui voit le musicien passer de la musique folk à l’électrique.On savoure avec une pointe persistante de culpabilité cette superproduction aussi jouissive que blasphématoire pour le mythe rimbaldien.Un biopic classique mais soigné et plaisant.