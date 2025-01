Réalisé par Steven Soderbergh : Erin Brockovich / Traffic / Ocean's Eleven / Solaris / Effets secondairesScénario de David Koepp : L'Impasse / Snake Eyes / Hypnose / Panic Room / Spider-Mane et le co-scénariste de Jurassic Park et scénariste de Le Monde perdu : Jurassic Park.Synopsis : Une famille emménage dans une nouvelle maison, où une mystérieuse présence hante les lieux.

Who likes this ?

posted the 01/29/2025 at 10:00 AM by nicolasgourry