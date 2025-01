Date de sortie : 1 & 2 Mars 2025

Synopsis : Dans un monde dystopique ravagé par des titans mangeurs d’hommes, depuis une centaine d’années, les survivants sont forcés de se barricader dans une cité forteresse. Parmi eux, Eren, qui a vu sa mère dévorée par un titan, rêve d’entrer dans le corps d’élite chargé de découvrir l’origine de ces mutants, et les détruire jusqu’au dernier. L’attaque des titans : La dernière attaque réunit les deux derniers épisodes de la série et propose un climax sur grand écran. Après son enrôlement dans un bataillon d’exploration, Eren fait face à un redoutable adversaire et en retire un pouvoir unique, qui lui révèle la vérité sur le monde. À travers celle-ci, il trouve les raisons de mener à bien un projet destiné à éradiquer toute vie sur Terre. Dans ce long métrage final, une équipe d’anciens amis et ennemis d’Eren se battront pour tenter de mettre un terme à sa funeste entreprise.