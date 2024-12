Moyenne 3,4/5

Ce nouveau chapitre, situé 183 ans avant la trilogie du SEIGNEUR DES ANNEAUX, explore l'histoire de la Maison de Helm Poing-de-Marteau, roi de Rohan. Face à l'attaque soudaine de Wulf, un seigneur vengeur et cruel, Helm et son peuple se barricadent dans la forteresse de Hornburg, rebaptisée Gouffre de Helm. Dans cette lutte désespérée, Héra, la fille de Helm, doit rassembler le courage nécessaire pour diriger la résistance contre un ennemi déterminé à détruire son peuple.

(...) le film, manifestement destiné à un public adolescent et jeune adulte, plaira aussi à ceux qui n’ont pas forcément lu l’œuvre, mais apprécient la fantasy médiévale.Extrêmement beau, avec une direction artistique d’une rare cohérence, des graphismes regorgeant de détails, « La Guerre des Rohirrim » s’impose comme une aventure palpitante.Une aventure bonus globalement divertissante, mais qui manque cruellement d’identité…Même le récit multiplie les références plus ou moins appuyées à la trilogie de Peter Jackson, sortie entre 2001 et 2003 au cinéma, La Guerre des Rohirrim s'en sort avec les honneurs et trouve son identité grâce à un souffle épique et tragique porté par une B.O. particulièrement puissante. À découvrir.Revoilà la Terre du Milieu, avec ses intrigues de pouvoir, ses gros mammouths et ses combats épiques. Ce prequel rend hommage au monde de Tolkien, avec un travail spectaculaire sur l’animation, mais on regrette un scénario un brin paresseux.La Guerre des Rohirrim ne s’englue pas dans sa propre mythologie : il en fait véritablement quelque chose.Une aventure animée sexy et flamboyante dans la Terre du Milieu, mais qui reste trop inféodée à la trilogie de Peter Jackson pour voler de ses propres ailes.Un film d’animation efficace.Quelques passages épiques, un bestiaire limité (un oliphant, une pieuvre, un aigle), des idées peu exploitées (l’escrimeuse en robe de mariée) ne suffisent pas à faire de ce volet autre chose qu’un ersatz.