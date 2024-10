Moyenne 3,7/5

Alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est à l'origine de cet acte criminel. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer.

En ces temps de binarité mortifère nourrie par les réseaux sociaux, parasitant toute nuance et vérité dans le rendu de la justice, la démonstration paisible mais ferme de Juré n° 2 fait un bien fou. Et se clôt sur un plan d'une force dévastatrice que l'on n'est pas près d'oublier. À voir de toute urgence.Sous ses allures de téléfilm apollinien, (...) le film navigue dans des eaux à la complexité extrême, avec une forme d’épure, à faire pâlir les dernières œuvres à trois chiffres de vétérans hollywoodiens (Killers of the Flower Moon, Megalopolis).À 94 ans, Clint Eastwood n'a rien perdu de sa dextérité à renouveler le beau classicisme qui nourrit sa riche filmographie. Il dépasse avec "Juré n°2" les formes attendues du film de procès [...].Car « Juré n°2 » raconte plus que tout le malaise généré par les Blancs privilégiés au sein d’une Amérique plurielle dont les institutions sont pensées pour eux seuls. Est-ce à dire que Clint Eastwood a viré woke à 94 ans ? Sans aller jusque-là, son film déconstruit un monceau de présupposés et se délecte à jeter le trouble dans tout ce qui ressemble de près ou de loin à un semblant d’ordre établi.À quelques nuances près (notamment le personnage de Kiefer Sutherland, sorte de confesseur de Kemp, inutile), Eastwood déroule un fascinant récit, aussi vertigineux que limpide (un modèle de montage), jouant en permanence avec les ambiguïtés morales.Pour son 42e film, le réalisateur américain, âgé de 94 ans, plonge dans le film de procès. Un huis clos qui lui réussit parfaitement.A 94 ans, le réalisateur américain livre un film de procès complexe, au scénario retors, dans une filiation assumée avec « Douze hommes en colère », de Sidney Lumet.L’intrigue génère un suspense qui va crescendo, et met sous tension le spectateur qui se demande bien où le maître de cérémonie va l’emmener.Une ultime réussite.Avec cette solide fable morale, Eastwood livre une réflexion sur la justice et la vérité qui ne manque pas d’incarnation.Si "Cry Macho" était le chant du cygne d’un cavalier solitaire, un langoureux document sur la vieillesse et la dégénérescence d’un corps, "Juré n°2" est un film qui respire l’extrême vitalité. Conduit dans un appareillage brillamment dosé entre vitesse, concision et limpidité, le nouveau Eastwood exalte à chaque plan de son élégant classicisme que sur le terrain du cinéma, il n’a pas pris une ride.À l’âge vénérable de 94 ans, Clint Eastwood met en scène un nouveau film, son quarantième, où il interroge la fragilité de la justice et le redoutable « concept » de présomption de culpabilité. Même si elle n’atteint pas le niveau de ses plus belles réussites, cette fiction confirme la stupéfiante créativité de son auteur.À travers l’histoire captivante d’un juré qui découvre sa responsabilité dans la mort de la victime, Clint Eastwood traite magistralement de la justice.Un film de procès implacable et imparfait.Le cinéaste signe un film old school au scénario improbable, avec un Nicholas Hoult juré de tribunal en proie à un dilemme moral.Et si c’était le dernier ? Quoiqu’il en soit, ce film de procès a encore de quoi ravir les fans de Clint Eastwood.Loin de tout effet de mode, fidèle à sa rigueur, Clint Eastwood en dit long sur un système qui vacille, ayant parfois tendance à juger des êtres plutôt que des faits.