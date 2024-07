Moyenne 3,7/5

Après avoir échoué à rejoindre l’équipe des Avengers, Wade Wilson passe d’un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie. Jusqu’au jour où un haut gradé du Tribunal des Variations Anachroniques lui propose une mission digne de lui… à condition de voir son monde et tous ceux qu’il aime être anéantis.

Refusant catégoriquement, Wade endosse de nouveau le costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l’aider à sauver son univers…

Le film de Shawn Levy fait passer un excellent moment avec deux stars complices, Ryan Reynolds et Hugh Jackman.Deadpool & Wolverine ne révolutionne en rien le genre du super-héros. Il est en revanche une belle tournée d’adieu à tout un pan de l’univers Marvel et de ses films.Un humour à plusieurs degrés, avec des répliques et situations clairement destinées aux adultes qui électrisent ce tableau onirique mû par l’amour du cinéma…Bourré de fan-service jusqu’à la moelle, extrêmement bourrin, gore, vulgaire et irrévérencieux, ce nouvel épisode des aventures de Wade Wilson reprend la recette qui a fait le succès des deux précédents opus, tout en poussant les curseurs au maximum.En tant qu’adieux, autant à des personnages qu’à certaines figures narratives du genre du super-héros, Deadpool & Wolverine trouve sa raison d’être.Un film dont on pourrait noter les imperfections s'il semblait lui-même en avoir quelque chose à faire. Non, il préfère s'amuser avec ses acteurs, avec sa mythologie, et surtout avec le spectateur. Le gosse en nous a déjà envie de le revoir.Rencontre au sommet (...) avec le superhéros le plus trash de l’univers Marvel qui s’associe à son compère poilu et violent pour deux heures d’action et d’humour non-stop.Méta et barré, le blockbuster mené par Hugh Jackman et Ryan Reynolds joue avec les travers du studio pour livrer un divertissement efficace, devant lequel on rit beaucoup.Vulgaire, trash mais jamais incorrect, le "Marvel Jesus" est exactement ce qu’on attendait de lui.Derrière l’opportunisme de ce rapatriement chez Marvel, Deadpool & Wolverine surprend par son regard tendre sur la fin d’une époque (celle de la 20th Century Fox), qui sonde les tréfonds d’un coffre à jouets poussiéreux pour donner à ses figurines cassées un ultime tour de piste.Avec son lot de gros mots, caméos et hémoglobines à gogo, Deadpool & Wolverine (...) est un bol d’air frais après les récents échecs de la franchise Marvel.Faute de grands moments de mise en scène et de surprises, en guise de rebondissements, Deadpool et Wolverine déborde de blagues, références et apparitions de personnages secondaires destinées à ravir les fans. Le film s'adresse à eux en priorité.Fatigant et faussement subversif, le dernier volet des studios Marvel, réalisé par Shawn Levy, évoque un clip d’auto-promotion qui tourne à vide.