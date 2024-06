Moyenne 3,7/5

Fraichement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n’est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d’inattendu : l’arrivée de nouvelles émotions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût - qui ont longtemps fonctionné avec succès - ne savent pas trop comment réagir lorsqu’Anxiété débarque. Et il semble qu'elle ne soit pas la seule...

L’univers créé par les magiciens de Pixar est d’une telle richesse qu’on pourrait revoir Vice-Versa 2 plusieurs fois sans en épuiser les découvertes.Le film étonne également par sa volonté de creuser la question des croyances, ces idées nées de l’expérience vécue qui forgent l’identité à un âge déterminant.Un film sur la puberté, intelligent et sensible.Beau, amusant, attendrissant mais aussi frappant de réalisme : le petit dernier du studio Pixar est une réussite en tous points. La Walt Disney Company laisse les difficultés derrière elle et se relève de plus belle. Dans Vice Versa 2, toutes les émotions ont leur place. Mais une fois encore, Pixar nous laisse sortir de la salle le sourire aux lèvres et une larme sur la joue.Si Vice-versa 2 est si réussi, c’est en parvenant à renouveler l’exploit du film original : placer le spectateur en situation d’identification, qui va se reconnaître, ou faire la comparaison avec des proches, dans cette bataille d’émotions contrariées qui habitent la jeune fille. Épatant !Au-delà des séquences d'animation virtuoses et de cette plongée à l'intérieur des émotions qui s'apparente à un jeu pointe la philosophie de la pensée positive, un message tout simple pour un film d'animation empreint de poésie et de fantaisie.Une suite brillante, qui encore une fois nous cueille dans un final époustouflant.Le génie du film est, à l’instar de son premier volet, de nous donner l’impression de se dérouler dans notre tête, et de nous inciter à prendre conscience de nos opérations mentales à l’aide de son propre système allégorique.Déroulé, comme le premier volet, au gré d’une quête dont l’objet sera d’aboutir à une concorde d’émotions contradictoires, le récit est moins poignant, mais presque aussi ingénieux.Si Vice Versa 2 ne révolutionne pas le genre, il constitue un bon divertissement familial qui permettra peut-être à quelques parents de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de leurs ados.Difficile de ne pas verser une larme face à ce beau récit d’apprentissage : le studio n’a rien perdu de sa maestria pour créer des œuvres universelles.Très juste sur le fond, trop sage sur la forme, Vice-Versa 2 transforme un prototype génial en tout-venant efficace.Comme élément symptomatique de la puberté, on a connu mieux, ne serait-ce que dans Alerte rouge (2022), issu des mêmes studios. Heureusement, on a évacué Rancune de notre cerveau !Une créativité tous azimuts qui dissimule pourtant mal un problème de fond qui, peu à peu, nous envahit : si la virtuosité est toujours au rendez-vous, le vertige émotionnel se fait attendre. La préado s’avère sans aspérités, générique, sans désir autre que social, évoluant dans un safe space exclusivement féminin et multiculturel, subtilement puritain.Alors que Disney dévisse en salles et a loupé le come-back post-covid, Vice-Versa 2 s’envisage plus sereinement en tant que suite absolument roublarde (Giacchino n’est même plus à la BO), faite pour remplir les salles et ce n’est pas si grave, à condition de ne pas trop regarder dans la chambre forte à souvenirs refoulés.(...) Une impression de déjà-vu, y compris au niveau technique. C’est beau, très propre, mais on ne sent jamais l’envie des créateurs de franchir un nouveau "gap" en matière d’animation.