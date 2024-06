Date : 10 Juillet 2024

Synopsis : Creation of the Gods est l'adaptation d'une des plus grandes légendes chinoises. Le Prince Yin Shou tente de monter sur le trône du royaume des Shang dans le sang avec l’aide de sa maîtresse Su Daji elle-même sous l'emprise du Démon Renard. Le sage taoïste Jiang Ziya descendu du Mont sacré Kunlun et Ji Fa, jeune guerrier élevé par Yin Shou, s’allient pour combattre le tyran.