Moyenne 3,6/5

Selon une légende urbaine, trouver et traverser le mystérieux tunnel d’Urashima offre à celui qui ose s’y aventurer ce qu’il désire de plus cher mais à un prix qui rend l’expérience périlleuse : quelques secondes en son sein se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie ! Kaoru, un jeune lycéen, qui a du mal à se remettre de la disparition de sa petite sœur va faire équipe avec Anzu, une jeune fille énigmatique qui lui propose son aide pour tenter l’aventure. Mais qu’attend-elle de lui en échange ? Et que lui restera-t-il, une fois qu'il aura traversé le tunnel ?

Pour un premier film d'amour, Taguchi parle d'adolescence avec un regard bienveillant, ses personnages sont touchants, loin des clichés qu'on peut s'en faire et il est possible que ce soit une expérience qu'il veuille réitérer un jour prochain. On ne dira pas non !Un anime romantique sur la relation à rebondissements de deux lycéens qui découvrent un tunnel permettant de réaliser un rêve apparemment impossible. Aussi classique qu’émouvant.Si la réussite du film est totale, c’est parce que son réalisateur en met plein les yeux sur le plan graphique. Privilégiant un déluge de couleurs et des contrastes appuyés dans le tunnel surnaturel, il ose le pastel et les camaïeux de gris dans le monde réel, se risquant, lors des gros plans sur les personnages, à des cadrages impossibles. Magique…Deux adolescents, la naissance du sentiment amoureux et un tunnel merveilleux. Un film d'animation japonais sensuel et élégant.Ce film d’animation de facture classique, primé à Annecy, brille par ses héros et son univers mélancoliques brillamment dessinés.Une fable mélancolique et fantastique, au scénario inventif et à la mise en scène onirique.La dimension "tranche de vie" de l'animé est subtile et demeure en fait le grand point fort du film - on pense par moment aux premiers travaux de Makoto Shinkai. On regrette toutefois que la composante fantastique du film ne trouve pas un ancrage visuel plus fort.Poétique, sensible, mais jamais larmoyant, Tunnel to summer parle avec la même superbe des cœurs qui s’emballent pour la première fois que de deuil et de la difficulté à se séparer de l’être cher.Fable tendre et délicate sur le deuil, les amours adolescentes et la difficulté de grandir, ce joli dessin animé bénéficie d’une esthétique lumineuse, classique, mais soignée, et de deux attachants personnages principaux.