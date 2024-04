Réalisé et écrit par Ishana Night Shyamalan.Produit par M. Night Shyamalan (le papa de Ishana Night Shyamalan).Synopsis : Perdue dans une forêt, Mina trouve refuge dans une maison déjà occupée par trois personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret : chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux regardent tout.

posted the 04/23/2024