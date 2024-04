Date : Prochainement

Yorgos Lanthimos le réalisateur de : The Lobster / La Favorite / Pauvres CréaturesSynopsis : KINDS OF KINDNESS est une fable en tryptique qui suit : un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie ; un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et qu’elle semble une personne différente ; et une femme déterminée à trouver une personne bien précise dotée d’un pouvoir spécial, destinée à devenir un chef spirituel prodigieux.