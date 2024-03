Magical Girl

Pour ceux ayant grandi avec l'emission "midi les zouzous" ou ceux comme moi ayant découvert la série en étant adulte, rejouissez vous, "la plus malchanceuse des petites filles", la plus maladroite des magical girl a eu le le droit à un PV video pour les 25 ans de la série.Ce PV se nomme "Doremi 1620" et se base la série de roman racontant la vies de nos petites sorcières entre 16 et 20 ans.De ce que l'on sait, ce PV est un test pour une éventuelle adaptation animée des romans (chose tout de même complexe, vu qu'il s'agit d'une série de 16 roman et qu'il faudrait donc au moins 50 episodes pour une adaptation correcte)Donc si vous avez grandi avec Doremi, hésitez pas à la partager et à le liker.