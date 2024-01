Fire Emblem Heroes





Disponible sur iOS et Android depuis le 2 février 2017, Fire Emblem Heroes compte bien fêter son 7e anniversaire avec son lot d'évènements mais aussi quelques nouveautés pour le jeu.On commence par l'évènement Choisissez vos Héros (Choose Your Legends), où chaque début d'années les joueurs de Fire Emblem Heroes et les fans de la série sont conviés à voter pour leur personnages préférés. Les 2 héros masculins et féminins ayant le plus de votes apparaissent dans l'année dans une bannière dédiée avec une nouvelle apparence (originale ou basée sur les jeux). Les précédentes éditions (de 2017 à 2023) ont vu élire successivement. Tous ces héros cités précédemment n'apparaissent plus dans le classement.On a le résultat pour la 8e édition, et donc ont été élu pour cette édition 2024 :- Hommes : #1 Alfonse (Heroes - 13286) et #2 Felix (Three Houses - 11612)- Femmes : #1 Bernadetta (Three Houses - 19000) et Daraen (femme) (Awakening - 12319)La rafle que les fans s'attendaient de voir avec l'introduction cette année des personnages de Fire Emblem Engage n'aura pas eu lieu, et Three Houses restent l'opus plus populaire confirmant ainsi Bernadetta et Felix parmi les personnages les plus souhaités pour cet évènement annuel, presque 5 ans après la sortie du jeu sur Nintendo Switch. Même cumulée, les votes pour Ivy (#4) et Yunaka (#3) n'auront donc pas pu déjouer les fans de Three Houses. La réelle surprise est en fait le top-1 d'Alfonse, le personnage principal de Fire Emblem Heroes, alors que dans les précédentes éditions il était en dessous du top-5. Diamant, le personnage masculin préféré d'Engage, arrive #5 derrière Sigurd de Genealogy of Holy War.Quelques mois seulement après l'introduction des héros symbiotiques (qui ont une 4e aptitude supplémentaire et transmissible) voici déjà un nouveau type de héros : les emblèmes. C'est une mécanique reprise de Fire Emblem Engage, où vous pourrez "fusionner" les emblèmes avec vos unités. En réalité cela donne plus précisément quelques boosts, donc pas de nouvelle apparence en soi-même. Les héros Emblèmes s'obtiendront exclusivement dans les bannières de héros légendaires et mythiques qui sont à la fin de chaque mois. Emblème Marth sera présent sur la bannière mythique avec Mythique Lumera le 31 janvier prochain.Parmi les nouveautés de la prochaine version 8.2 de Fire Emblem Heroes, il sera désormais possible de connaître les effets des compétences des personnages sur la map directement depuis l'interface, donc plus besoin de calculer et retenir de tête "qui fait quoi". L'autre grosse attente c'est de pouvoir enfin transférer 5 aptitudes au lieu de 4 actuellement.Les autres informations concernes les bonus habituels pour le 7e anniversaire : les bonus de connexion ainsi que des maps spéciales anniversaire ainsi que des quêtes, le retour d'anciens GHB et leur ajout dans la rotation des maps spéciales, de nouvelles maps pour le mode Arène, d'anciens héros sont rétrogradés en 4 étoiles, le retour de l'évènement "Un Héros Emerge" (pour élire l'unité qui sera offerte), etc.On termine avec l'habituelle galerie d'illustrations pour fêter le 7e anniversaire avec une partie des artistes ayant contribués au jeu Fire Emblem Heroes en 2023, donc Yoshiku, Cuboon, Rika Suzuki, PenekoR ou encore Izuka Daisuke.