En tant que mangaka, je vais continuer de travailler dur. Mais cette année passée, beaucoup de personnages ont fait face à différents évènements.



Quel monde terrifiant… Si Luffy et les autres parviennent à quitter EggHead sains et saufs… Ils devraient se rendre sur cette « île ». J’aurais préféré qu’ils ne prennent pas cette route, mais je ne peux pas arrêter Luffy.



Et enfin, le moment est arrivé.



La bataille entre « ce » personnage et « cet autre » personnage pourrait avoir un résultat inattendue !!



En avant ! Vers la nouvelle année, avec le 25e anniversaire de l’anime One Piece !! Je vais prendre soin de vous une fois de plus !!