Général

Bienvenue à toutes et à tous sur ce groupe dédié au hardware en général, que j’avais créé à l’époque où lavenait de sortir et où lesetétaient encore connues sous les noms de codeetLa création du groupe avait pour but de réunir au même endroit les informations techniques des consoles de l’époque et de débattre de l’avenir de ce média qu’est le jeux vidéo en général. J'ai mis les divers articles de l'époque dans la catégorie archives, afin de partir sur de nouvelles bases sur ce groupe renommé pour l'occasion enAujourd’hui les constructeurs communiquent beaucoup plus sur les caractéristiques de leur machine, mais je pense qu’il reste intéressant de pouvoir retrouver les news et discussions autour de la technique et du développement dans un même groupe. J’ai donc décidé de ressusciter ce groupe dans ce but, en le faisant évoluer pour prendre en compte le hardware PC, la technique des jeux qui sortent sur toutes les machines du marché et les sujets liés au développement même des jeux.Vous trouverez donc ici des news/bruits de couloir provenant des constructeurs, développeurs, techniciens et journalistes qui gravitent autour des questions techniques des machines et du développement des jeux. Si vous voulez participer vous aussi à nourrir le groupe avec des articles qui vont dans ce sens, n’hésitez pas à me contacter en MP.Pour ce premier article j'aimerais partager une vidéo de Tev d'Ici Japon qui présente environ cent consoles, dont une bonne partie que vous ne devez pas connaître :En espérant que ce cette vidéo et se groupe vous plairont, bonne fin de week-end à vous.