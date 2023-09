Il était une fois en avril 2002, ou un jeu d’infiltration osa défier la licence Metal Gear Solid considéré comme maître en la matière pour le genre. Ubisoft annonce alors Splinter Cell.



L’histoire ce déroule dans un futur proche ou les problèmes de communications frappent l’ancienne république soviétique de Géorgie. . La N.S.A (Nationnal Security Agency) , est une agence qui décide de faire intervenir une de ses cellules internes top secrète nommée Echelon 3 , Sam Fisher qui est un de ces agents est envoyer pour évaluer la situation. L'écrivain Tom Clancy a d’ailleurs participé a la rédaction du scénario qui a permis de renforcer cette aspect réaliste de l'histoire.



« Le moment où nous avons tous compris que nous avions quelque chose », explique Hugo Landreville-Potvin, concepteur de niveau sur Splinter Cell, « c’est lorsque nous avons réalisé que l’équipe de Metal Gear était dans la foule [à l’E3 2002], stylo et papier à la main, prenant soigneusement notes. Splinter Cell n’était pas juste un autre jeu; c’était un challenger. Splinter Cell bouillonnait sous la surface depuis des années, mais il a fallu beaucoup de temps pour être reconnu. Au départ, il s’agissait d’un jeu de tir de science-fiction rétro appelé The Drift avec des véhicules volants, des décors d’îles flottantes et, de manière révélatrice, des gadgets d’espionnage comme un grappin et la possibilité de filmer des caméras dans les murs.







La particularité de Splinter Cell est le jeu d’ombre et de lumière dans ces phases d’infiltration qui est d’un degré de réalisme incroyable pour l’époque . Un gameplay révolutionnaire qui propose de pouvoir changer l’angle de la caméra manuellement grâce au stick droit , on peut même faire tourner la caméra tout autour du personnage qui ce révèle être d’une utilité intéressante , ce système assez pratique est depuis repris dans plusieurs jeux à la troisième personne . Le panel de mouvement de Sam Fisher va dans ce sens avec la possibilité de s’accrocher à n’importe quelle corniche, corde, filet et autres. On peut même descendre en rappel ou le personnage se déplace tout doucement, dans l’ombre. Ombre qui nous oblige parfois à mettre les célèbres lunettes infrarouges culte de la licence. Les phases de shoot apportent un petit plus avec une caméra qui se place juste au dessus de l’épaule du personnage, un milieu entre les FPS et les anciens jeux d’action troisième personne.



Le personnage de Sam Fisher est charismatique grâce à un doublage vocal efficace assuré en France par Daniel Beretta le doubleur officiel d’Arnold Schwarzenegger qui correspond parfaitement au personnage . Son physique rappelle fortement l’archétype du héros de cinéma.



Roxane Gosselin, productrice associée du premier jeu, a confirmé : « Le personnage de Sam Fisher a nécessité plus de deux ans de recherche et d’améliorations pour être finalisé. Nous avons travaillé si dur pour trouver un élément vraiment identifiable – je me souviens avoir souhaité que les trois points soient seuls. sur une boîte et les gens pourraient le reconnaître.»



Les outils technologique de l’époque apportaient une vrai utilité donnant une immersion encore jamais vu dans ce Splinter Cell. Une vrai nouvelle licence pour Ubisoft qui sortit en novembre 2002 sur Pc , Xbox et plus tard en 2003 sur Ps2 et Gamecube.

Pour sa suite qui va apparaître deux ans plus tard , est dans la même lignée que le premier ajoutant de nouveaux décors et mouvements acrobatique à Sam Fisher ainsi que des nouvelles armes . La grosse nouveauté de ce second opus se trouve dans son mode multijoueurs online. Développé non par Ubisoft Montréal mais par Ubisoft Shanghai pour le solo et Annecy pour le la partie multi , Splinter Cell Pandora Tomorrow voit le jour en Mars 2004 sur Xbox et Pc.

Le mode multijoueurs de Pandora Tomorrow propose trois modes de jeu (sabotage, extraction et neutralisation) Ce mode ce complète parfaitement du mode solo offrant un gameplay novateur et abouti.

Le premier Avril 2005 sortait sur PC, Xbox , PS2 et GameCube Splinter Cell : Chaos Theory . Tous les éléments qui ont fait le succès de la série sont maintenant d’un niveau bien supérieur et deviendra par la suite le meilleur épisode des trois premiers. Le système d’interaction avec les personnages a été entièrement revu , qui en plus ajoute aussi quelques innovations comme le couteau et le choix d’utiliser la force non létale pour mettre les ennemis hors d’état de nuire.

Le scénario de ce troisième opus nous emmène dans un contexte de guerre entre l’alliance Chine-Corée et le Japon. Les Usa décident de venir en aide à leurs alliés japonais en envoyant le meilleurs agent de la NSA Sam Fisher. Graphiquement plus beau , plus abouti avec des décors assez variés aucun détails n’a été mis de coté.

Après le passage de Splinter Cell Essentiel sur Psp qui ne parvient pas a convaincre , la licence revient avec un opus très différents sous le nom de Splinter Cell Double Agent qui sort sur Ps3 / Ps2 , Xbox, Pc et Gamecube en octobre 2006. Sous une refonte graphique complète grâce a l’Unreal Engine 2.5 , cette opus montre un ton bien plus violent qu’a l’accoutumé. On y retrouve Sam Fisher qui cette fois ci est sous couverture , lui attribuant la pire mission de sa vie après la mort de sa fille , il doit infiltrer une puissante organisation , navigant entre agent de la NSA et agent criminel de la JBA.



Son gameplay reste malgré tout semblable aux précédents et introduit un système de confiance qui est la principal nouveauté. Cette barre de confiance prend en compte les actions malhonnêtes de Sam Fisher qui dans un certains niveau perdra la confiance de la NSA et inversement pour les terroristes. Si la confiance est perdu , ils risquent de découvrir sa véritable identité . Ce genre de système permet au joueur de bénéficier de plus de liberté et impact directement le gameplay . Ubisoft a d’ailleurs eu la bonne idée de faire plusieurs fins au jeu, qui toutes dépendent des actions choisi par le joueur.

Le 15 avril 2010 sort Splinter Cell Conviction , dans un nouveau genre. Après avoir fait le tour de la série, Ubisoft lance un reboot total.



Malgré le succès de sa dernière mission, la NSA n’est pas satisfaite du travail accompli par Sam Fisher , il est maintenant devenu un fugitif traqué par le gouvernement américain prêt à tout pour retrouver l’assassin de sa fille. Entre interrogatoires forcé et règlements de comptes, la nouvelle facette de Sam Fisher n’a plus rien a voir avec celle des premiers jeux. Si l’infiltration est plutôt timide , les phases d’actions sont plutôt nombreuses offrant même un système d’élimination multiple qui ce débloque en neutralisant un ennemie. Le « Mark and Execute » ce débloque quand vous neutraliserez un ennemi, elle les marque et les exécute un par un à l'aide d'une seule touche.

Malgré une durée de vie assez courte et certaines fonctionnalité absente, cette épisode divise beaucoup les fans de la série.