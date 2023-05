1997Réalisé par James Mangold(Walk the Line / Logan / Le Mans 66 / Indiana Jones et le Cadran de la Destinée)Les policiers de New York règnent sur la petite ville de Garrison, qui leur sert de cité-dortoir et qui a été rebaptisée Cop Land. Freddy Heflin, le shérif local, a toujours voulu intégrer la police du département de New York mais sa surdité d'une oreille le cantonne à régler la circulation. Un jour, les policiers de Cop Land maquillent la bavure d'une jeune recrue, Murray Babitch, en acte de légitime défense. Moe Tilden, des affaires internes, demande à Freddy de l'aider à résoudre ce dossier. Partagé entre son admiration pour la police et son sens du devoir, Freddy hésite. C'est alors qu'il découvre que Cop Land abrite un réseau de corruption.Sylvester Stallone dans l'un des rôles les plus "humain".Un casting de haut vole.Un bon polar bien mené.