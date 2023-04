Magical Girl

Depuis le début de l'année, la Toei animation enchaine les annonces à propos de la série Precure.Entre une série qui bouleverse plusieurs codes de la Licence, un nouveau film Allstars et de séries visant un public adultes avec des heroines ayant vieilli, on sentait que la Toei voyait les choses en grand.Mais étrangement, il n'y avait rien à propos de la toute première série,C'est maintenant chose faite, un film Futari wa Precure est annoncé pour 2024, le film sera confié à la filiale Toei Company en charge des Super Sentai et Kamen Rider, bien que le Producteur actuelle de Precure reste Producteur executif.Produit par, producteur derrière de nombreuses itérations de sérieetet réalisé par un réalisateur non issu du Tokusatsu(Gatchaman 2013, Kaiji, Gokusen),d'après son producteur, le film sera une exclusivité Netflix et l'occasion d'ancrer davantage la licence dans son héritage Tokusatsu et en faire un vrai équivalent à Kamen Rider pour le public feminin tout en l'ouvrant davantage à une diffusion grand public mondiale grâce à Netflix.voici le synopsis du film"Recueillant deux fées fuyant les guerrier de la Dark Zone qui ont détruit leur monde,Isumi Nagisa et Yukishiro Honoka, deux lycéennes, devront devenir Cure Black et Cure White pour les protéger de sauver la terre de la menace du Evil King"Pour le Casting annoncé actuellement:Dans le rôle de Nagisa Isumique l'on a vu dansDans le rôle de Honoka Yukishiroqui elle a joué dansOn a donc deux actrices issu du Tokusatsu dans les rôle principaux et leur age (entre 20 et 2 ans) semble confirmer le synopsis disant que les héroines seront au lycée et non au collège (ce qui n'est pas plus mal).En dehors des 2 main character, on a aussi d'annoncé:Dans le rôle deque le public a put découvrir dans le rôle principal de l'excellente sériesur Netflix et qui selon moi servira à attirer le public occidental qui l'a découvert dans cette série.Les rôle de Mepple et Mipple seront repris par leur seiyuuet