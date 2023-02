2002Réalisé par Sam Mendes(American Beauty / Les Noces rebelles / Skyfall / 007 Spectre / 1917)Oscar de la meilleure photographie en 20036 Nominations aux Oscars.En 1930, deux pères : Michael Sullivan, un tueur professionnel au service de la mafia irlandaise dans le Chicago de la Dépression, et Mr. John Rooney, son patron et mentor, qui l'a élevé comme son fils. Deux fils : Michael Sullivan junior et Connor Rooney, qui font chacun des efforts désespérés pour s'attirer l'estime et l'amour de leurs géniteurs.La jalousie et l'esprit de compétition les plongent dans une spirale de violence aveugle dont les premières victimes sont la femme de Sullivan et son fils cadet Peter.Un long voyage commence alors pour Michael Sullivan et son fils survivant. Au bout de cette route, la promesse d'une vengeance et l'espoir de conjurer l'enfer. Et peut-être l'aube d'un sentiment nouveau entre un père et son fils.Un casting trois étoiles (Tom Hanks dans un registre qui change)Un film de gangster comme à la grande époque.Le thème abordé est principalement la filiation.